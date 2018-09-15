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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Çanakkale’nin asırlık simgesi: Aynalı Çarşı

15 Eylül 2018, Cumartesi 00:43
“Çanakkale Türküsü”ne konu olan, yaklaşık 130 yıllık Aynalı Çarşı, şehrin en eski alış veriş merkezi olarak büyük ilgi görüyor.

Adı Çanakkale ile özdeşleşen, kitaplara ve türkülere konu olan yaklaşık 130 yıllık Aynalı Çarşı, şehrin en eski alış veriş merkezi olarak büyük ilgi çekiyor. “Çanakkale içinde aynalı çarşı/Ana ben gidiyom düşmana karşı, of, gençliğim eyvah” dizeleriyle başlayan “Çanakkale Türküsü”yle dilden dile dolaşan ve daha önce bir bölümü meyve ve sebze hali olarak kullanılan tarihî çarşıda halen 57 iş yeri bulunuyor. 

Çanakkale Türküsü ile ün kazandı

“Çanakkale Türküsü” ile ün kazanan tarihî çarşının adı bir benzetme olarak kullanılıyor. Çarşı içinde eski yıllarda, atlar için koşum ve süs eşyası satan dükkânlar yer alıyordu. “Ayna” denilen at gözlüklerinin burada satılmasından ötürü bu tür bir benzetme yapıldığı sanılıyor. Bununla bağlantılı olarak askerlerin çarşıya çıktıklarında “cep aynaları” satın almaları da çarşının halk arasında bu şekilde anılmasına vesile oldu.  

Çarşı Çanakkale için önemli

Aynalı Çarşı Başkanı Neslihan Ar, çarşının büyük bir hissiyatı içinde barındırdığını söyledi. Çarşının Çanakkale’nin ilk alış veriş merkezi olduğunu vurgulayan Ar, “Burada 57 esnaf bir arada birlik içinde satış yapıyoruz. Çarşı gerçekten Çanakkale için çok önemli bir merkez. Burası henüz nüfusu çok az olan Çanakkale’nin, yapıldığı dönemdeki ilk alışveriş merkezi” diye konuştu.

AA

Etiketler: çanakkale, aynalı çarşı
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