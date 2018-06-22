Cezalar caydırıcı değil

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sekreteri Sabri Çiçekci, Çorum’a bağlı İskilip’teki 2 bin 700 yıllık kaya mezarlarının tahrip edildiğini belirtti.

Çiçekci, “Mezarlıkların içine pislikten ve kötü kokudan girilemiyor. Sprey boyalarla yazı yazıyor, kepçelerle, dinamitlerle çok sayıda esere zarar veriyorlar” dedi. Tarihî eserlere zarar verenlere kimi ülkelerde 12 yıla kadar hapis cezası uygulandığını belirten Metin Çakar, “Türkiye’de 2 yılla yargılanıp 2 ay içeride yatıyorlar ya da bin TL ceza ödeyip çıkıyorlar. Milyonlar bulacağına inanan kişiyi bin TL ceza mı durduracak. Cezaların ağırlaştırılması caydırıcı olacaktır” dedi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Salih Bardakcı ise “İskilip son yıllara kadar bu eserlerin tahrip olmadan günümüze ulaşmasını sağladı. Ancak, son yıllarda tahribat arttı” diye konuştu. Hititolog Özgür Meriç de tarihî eserleri korumak için okul öncesinde ve ilkokullarda çocuklara arkeoloji bilinci verilmesi gerektiğini söyledi.

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