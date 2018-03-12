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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

CNR’de yazarlarımız okurlarıyla buluşuyor

12 Mart 2018, Pazartesi
5. Ululararası CNR Kitap Fuarı, Yeşilköy’de Yeni Asya Neşriyat’ın da aralarında bulunduğu yüzlerce yayınevi ve yazarların katılımıyla açıldı. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 10-18 Mart tarihleri arasında kitapseverlerle bir araya gelen Yeni Asya Neşriyat yazarlar ve okurlarını buluşturmaya devam ediyor.

Yediden yetmişe herkese hitap eden kitapların bulunduğu fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalamaya devam ediyor. Yoğun ilginin olduğu Yeni Asya Neşriyat standında dün İslâm Yaşar ve İsmail Tezer kitaplarını imzaladı. Her yıl on binlerce ziyaretçiye ulaşan İstanbul CNR Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazar da ağırlanacak.

Yeni Asya Neşriyat da fuar alanındaki standıyla kitapseverlere hizmet verecek. Yazar ve çizerimiz Demirhan Kadıoğlu ise bugün okurlarıyla İstanbul CNR Kitap Fuarı’nda saat 13:00’dan itibaren buluşacak.

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