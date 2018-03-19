CNR fuarı sona erdi

Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı 5. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın son gününde yazarlarımız Yasemin Güleçyüz ve Zeynep Çakır kitaplarını imzaladı.

5. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı 10 Mart’ta kitapseverlere kapısını açmıştı. Yeni Asya Neşriyat olarak katıldığımız fuarda birçok yazarımız kitaplarını imzalarken, son gün konuk yazarlarımız Yasemin Güleçyüz ve Zeynep Çakır oldu. Yazarlarımız kitaplarını imzaladı ve okurlarıyla sohbet etme fırsatı buldular. Bir çok yayınevine ev sahipliği yapan fuarda her çeşit kitaba ulaşmak mümkün olduğu gibi binlerce kitapseveri bir araya getirdi.

Kapanışa doğru artan ziyaretçi sayısı ve gösterilen yoğun ilgi, Yeni Asya Neşriyat standında da heyecana vesile oldu. Yeni Asya Neşriyat standında görev alan Hülya Çelik ise fuarda yaşanan atmosferi şöyle anlattı; “10 Mart Cumartesi günü başlayıp, 18 Mart Pazar akşamıyla birlikte son bulan 5. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı sona erdi. Yeni Asya Gazetesi olarak fuardaki yerimizi almakla birlikte; Üstadımızın “Şimdiki nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır” sırrını, standımıza olan yoğun katılım ve ilgi ile sonuna kadar hissettik. Sekiz gün boyunca iştirak ettiğimiz fuarda, yeri geldi ziyaretçilerin genel yapısını gözleme imkanımız oldu. Yeri geldi yeni kişilerle tanıştık, onların Risale-i Nur’a dair sorunlarını dinleyip, cevaplamaya çalıştık.” dedi.

‘Birimiz garpta, birimiz cenûpta’

Fuara Suudi Arabistan’dan, Avusturya’dan gelenler olduğunu belirten Çelik, “Zübeyir Gündüzalp ağabeyin dediği gibi birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenûpta, birimiz şimalde, birimiz âhirette, birimiz dünyada olsak da biz yine birbirimizle beraberiz, sırrını en derin hissiyatlarla hakkalyakin anladık. Genel olarak standta yer alan bütün abilerin, ablaların, kardeşlerin amacı Risale-i Nur’u ve o yolda neşredilen hakikatleri anlatmak, herkese ulaştırmaktı. İnşaallah bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmişizdir. Mutlulukla geldiğim fuar günlerinden üzülerek ayrılmakla birlikte, biliyorum ki biz her daim birlikteyiz, bir aileyiz inşaallah. Ziyaretimize gelenlere, bize yardım edenlere dua ediyoruz. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun inşaallah. Selam ve dua ile…” ifadelerini kullandı.

Rukiye Şahin / İstanbul