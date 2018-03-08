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8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

‘CNR Fuarında’yız

08 Mart 2018, Perşembe
5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, Yeşilköy’de Yeni Asya Neşriyat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yayınevi ve yazarların katılımıyla açılıyor.

Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce yazarı konuk etmeye hazırlanan CNR Kitap Fuarı’nın bu yılki teması “OKU” olacak. Temaya uygun olarak fuarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, okumanın önemi ve kitapların hayatımız üzerindeki gücünü ifade edecek 1.000’in üzerinde faaliyet gerçekleştirilecek. 10 Mart açılacak olan fuarda, Yeni Asya Neşriyat da  yer alacak.

Yeni Asya Neşriyat Müdürü Cesim Aydın 

‘Yeni Asya fuarlara yeni bir anlayış getirdi’

Yeni Asya Neşriyat Müdürü Cesim Aydın Fuar hakkında konuştu: “2017-2018 fuar sezonumuz 7 ekim 2017 de Eskişehir’de başladı. Van, Tokat, Mersin, Adana, Ankara, Samsun fuarlarıyla devam ettik. Şimdi ise CNR kitap fuarı, peşinden ise Bursa, Denizli, Hatay fuarlarımızla devam edeceğiz. Yeni Asya fuarlara yeni bir anlayış getirdi. Fuar alanındaki yer büyüklüğü konumu ve kullandığı stant düzeniyle fuarların en önemli kurumsal firma kimliğini kazandı. Fuarlarda Yeni Asya Neşriyat’ın gördüğü önemli bir hizmet Risale-i Nur’un naşiri olduğunu ifade etme noktasında önemli bir vazife icra etti. Fuarlarımızda iki yıldır Bediüzzaman ve Risale-i Nur temalarını işliyoruz. İnsanların stant çalışmalarımıza karşı mem- nuniyetlerinin olduğunu görüyoruz ve bu konseptimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Yeni baskı özellikleriyle yenilenen Risale-i Nur’un büyük ve orta boyu hazır hale geldi. Her fuara yeni eserlerimizle katılıyoruz.”

‘Can Kardeş yayınları da olacak’

Çocuk yayıncılığında önemli eserler vermeye başladığını söyleyen Aydın, şöyle devam etti: “Can Kardeş yayınları olarak da fuarlara katılıyoruz. Yeni eserler çıkardık. Hilal’in dünyası ve Vız vız arı serisiyle  ürün yelpazemizi genişlettik. Fuarda Yeni Asya Gazetesi ile dergilerimizin tanıtım standı koyacağız.”

17 Mart Cumartesi saat 11:00-12:00 arasında Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, “Özgür Basın ve Yeni Asya” konulu seminer verecektir. Yazarlarımızın imza ve faaliyet programlarının yer alacağı 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’na bütün okuyucularımızı bekliyoruz.

HABER: KÜBRA ÖRNEK

Etiketler: kitap fuarı
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