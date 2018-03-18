CNR Kitap Fuarı'nda veda günü

5. Uluslararası İstanbul CNR Kitap Fuarı bugün kitapseverlere veda ediyor. Fuara akın eden binlerce kitapsever okumaya ve kitaba olan merakını kısıtlı da olsa giderirken, Yeni Asya Neşriyat ise eserleriyle fuarın yıldızı oldu.

CNR EXPO Yeşilköy’de 20 ülkeden yerli ve yabancı 350 yayınevinin katılımı ile düzenlenen 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’na gösterilen büyük ilgi, basılı kitabın hâlâ en önemli bilgi kaynağı olduğunu gösterdi. Bu yılki teması ‘Oku.’ olan fuarda bu temaya uygun olarak okumanın önemini vurgulayan çok sayıda program gerçekleştirildi. Bu yıl da 25 bin metrekare alanda açılan fuara geçtiğimiz yıl 407 bin 317 okur ziyaret etmişti. Bu yıl ise fuara 450 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği işbirliğinde organize edilen ve binlerce eserin kitapseverlerle buluştuğu CNR Kitap Fuarı, 18 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. Yeni Asya eserlerine büyük ilgi 10 Mart’ta kitapseverlere kapılarını açan CNR Kitap Fuarı’nda yerini alan Yeni Asya Neşriyat da kitapseverlerin ilgisiyle karşılaştı. Her yaşa hitap eden kitaplarıyla öne çıkan Yeni Asya, her gün binlerce ziyaretçinin katıldığı fuarda yazarlarını da okurlarıyla buluşturuyor. Buluşmalar kapsamında dün fuara katılan gazetemiz Genel Yayın Müdürü ve Yeni Asya Neşriyat yazarı Kâzım Güleçyüz de kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti. Son çıkan kitabı 'Risale-i Nur'un Medyadaki Dili' oldukça ilgi çeken Güleçyüz, okurlarının sorularını cevapladı. Güleçyüz’ün ardından okurlarıyla buluşan Yeni Asya yazarı Mehmet Ali Kaya da kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti. Bugün sona erecek fuarda son olarak Yasemin Güleçyüz ve Zeynep Çakır kitaplarını imzalayacak. Cemil Said Demirdöğmez / İstanbul

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