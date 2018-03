CNR Kitap Fuarı okuyucuları bekliyor

5. Ululararası CNR Kitap Fuarı, Yeşilköy’de Yeni Asya Neşriyat’ın da aralarında bulunduğu yüzlerce yayınevi ve yazarların katılımıyla açıldı.

5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 10-18 Mart tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak. Herkese hitap eden kitapların bulunduğu fuar, özellikle gençlerin ilgi çekiyor. Yeni Asya Neşriyat standı ise fuarda ilgi gördü. Muhtelif eserlerimizden, biyografilere, Cevşenden Kur’ân-ı Kerîm’e, Risale-i Nurlar’dan diğer eserlere kadar kitaplarımız ilgi odağı oldu. Her yıl on binlerce ziyaretçiye ulaşan İstanbul CNR Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazar da ağırlanacak. Fuarda her gün Yeni Asya gazetesi yazarları okurlarıyla buluşacak.

Cemil Said Demirdöğmez