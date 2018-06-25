Çocuklar, okuma programını tamamladı

Bursa Yeni Asya Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde ilköğretim çocukları okuma programı yapıldı.

Program, dernek üye ve yetkilisi Recep Gök gözetiminde başarıyla tamamlandı. Program sonunda Yeni Asya Gazetesi köşe yazar Rifat Okyay “Risale-i Nur Okumaları” adlı kitabını imzalayarak çocuklara hediye etti. Öğrenciler ve velileri program sonrasında memnuniyetlerini ifade ettiler. Bursa - Yeni Asya

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