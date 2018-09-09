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Çocuklarımıza güzel şehirler bırakalım

09 Eylül 2018, Pazar 23:43
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Biz, geleceğimize, çocuklarımıza güzel şehirler bırakmak istiyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşüm bizim için önemli. Kentsel dönüşümde yoğunluk artışıyla değil, mevcutta, yerinde dönüşümle, vatandaşımızın gönül esasına dayalı dönüşümle yapmak istiyoruz” dedi. Bir dizi ziyaret için geldiği Bursa’da kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunan Kurum, il ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Basına kapalı toplantının ardından Yıldırım Belediyesi Kentsel Dönüşüm Merkezi’ne geçen Kurum, Panorama 1326 Bursa Panoramik Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.      

 Kentsel dönüşüm      

Kurum, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Alanı’nın ardından ziyaret ettiği Osmangazi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin kentsel dönüşümüyle ilgili il ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Kurum, “Kentsel dönüşüm bizim için önemli. Kentsel dönüşümde yoğunluk artışıyla değil, mevcutta, yerinde dönüşümle, vatandaşımızın gönül esasına dayalı dönüşümle yapmak istiyoruz. Bu, çok önemli, yaptığımız dönüşümler tartışılır değil, gerçekten, herkesin, şehrin memnun olduğu projeler olmalı” diye konuştu. İlçe belediye başkanlarıyla kentsel dönüşümle ilgili bazı kararlar aldıklarını belirten Kurum, şunları dile getirdi: “Bu noktada ilçe belediye başkanlarımızla kararlar aldık. Şehrin silüetine zarar veren projelere ilişkin de süreç içinde gereken neyse bu yapılacak. İnşallah hep birlikte göreceğiz. Biz, geleceğimize, çocuklarımıza güzel şehirler bırakmak istiyoruz. Bu noktada biz yöneticilere bugün düşen görevleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Bu manada zaten şehirde bir birliktelik var. Biz de bakanlık olarak bu birlikteliğe destek vereceğiz inşallah ve kentsel dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz.”

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Etiketler: murat kurum, şehir planlama
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