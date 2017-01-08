Çukurova Kitap Fuarı'ndayız, bekleriz

Çukurova Kitap Fuarı, 10. yaşını kutluyor.

Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle, Çufaş Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı 7 Ocak Cumartesi günü itibariyle kitapseverlerle buluşmaya başladı. 15 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinliğe büyük bir katılım bekleniyor.

Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:242 Çukurova, Adana adresinde kitapseverleri ağırlayacak olan bu büyük organizasyonun ziyaret saatleri şu şekilde: 07-14 Ocak 2017: 10.00-20.00 - 15 Ocak 2017: 10.00-19.00

Yeni Asya Çukurova Kitap Fuarı'nda

Çukurova 10. Kitap Fuarı'nda Yeni Asya Neşriyat standı da yer alıyor. Yeni Asya Neşriyat yazarlarının imza programlarının da olduğu fuara bütün okuyucularımız dâvetli.

Fuarda ilk olarak okuyucularıyla buluşan yazarımız İlahiyatçı - Araştırmacı Ali Ferşadoğlu okuyucularıyla sohbet etti, kitaplarını imzaladı.