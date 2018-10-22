Darfur'un Şairi

Darfur’da yaşanan iç savaş sebebiyle unutulmayacak derin yaralar açıldı. Darfur’da doğan genç şair Emtithal Mahmood, “İnsanların bizi görmesini ve duymasını sağlamak için şiir yazdım” diyor.

Darfur, Sudan’ın batısında bir bölge. Bölge Libya, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile çevrilidir. Kendi içinde 3 ayrı eyalete bölünmüştür; Batı Darfur, Güney Darfur ve Kuzey Darfur.

Darfur, Müslüman bir bölge olmasına rağmen 2003-2009 arasında kendi halkın çıkardırğı iç savaş ile unutulmayacak derin yaralar açan bir soykırım gerçekleşti. Bu olay daha net bir açıklama ile belirtilmediği için hâlâ kapanmamıştır.

Darfur’dan bir şair

Darfur’da doğan ve hayatını Amerika’da sürdüren Yale Üniversitesi mezunu genç şair Emtithal Mahmood, yaşadıklarını TED sahnesinden bütün dünya ile paylaştı. savaşın sadece anlık değil insan için bütün hayatı boyunca devam ettiğini gösterdi. “Soykırım kelimesinin anlamını öğrendiğimde 10 yaşındaydım. 2003 yılıydı ve insanlarıma ırklarından dolayı vahşice saldırılıyordu. Yüzlercesi öldürüldü, milyonlarcası yerlerinden edildi. Bir ulus, kendi devletinin elleriyle parçalara ayrıldı. Birgün ağlarken annemi gördüm ve neden bu kadar çok insanı gömdüğümüzü sordum. 10 yaşındaki kızına soykırımı anlatmak için seçtiği kelimeleri hatırlamıyorum, fakat o hissi hatırlıyorum. Tamamen yalnız hissetmiştik, kimse bizi duymuyor gibiydi, görünmez gibiydik. Darfur hakkındaki ilk şiirimi de o zaman yazdım. İnsanların bizi görmesini ve duymasını sağlamak için şiir yazdım. Ve beni değiştiren şeyi de bu şekilde öğrendim.” Amerika’ya ailesi ile birlikte gittikten sonra eğitim hayatına da orada devam eden Emtithal, 14 yaşındayken öğretmeninin isteği üzerine ülkesini ve ülkesindeki savaş ile ilgili sunum yapar. Bu da hayatında önemli dönüm noktalarından birisi olur. Çünkü kendi tabiri ile Afrika kökenli ve başörtülü bir kız kendisini anlatıyordu.

Barışın sesİ olmak lazım

Dİlİm, öldüğümüz zamanki gibi kuruyor, / Küle dönüşüyor, hiç kömür olmadan / Sol bacağım uyuşuyor ve bir çarpışmaya hazırlanır gibi, / Dizlerimi kilitlediğimi fark ediyorum / Koşamayacağım bir ayakkabı asla giymem.

Konuşmasında şu anda aynı durumda olan Suriye’den de bahseden Emtithal, hayatı boyunca kapanmayacak yaralarından da bahsediyor. Biten bu savaşın sesi olmaya çalışan Emtithal, Suriye’de kalan ve aynı durumda olan çocukların gelecekteki hali. Çocukluğunu yaşayamadan büyüyen çocuklardan birisi ve savaşın büyüttüğü canlı bir örnek. Haziran 2016’da UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ile Yunan Adası’nda olan mültecilerle tanışan Emtithal, mülteciler ve savaş mağdurları konusunda elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Şaİr olmasının sebebİ

“Şiiri seçtim çünkü şiir çok içgüdüsel. Stres altında omuzlarım çöktüğünde, bana mikrofonu verdiler. Bir kadın şöyle dedi: “Bir milyonuncu mülteci de Güney Sudan’ı terk etti. Yorum yapabilir misiniz?” Annemin aldığı ayakkabılar içerisinde ayaklarım ileri geri sallandı, şu soru yankılandı: “Kalıyor muyuz yoksa kaçmak daha mı güvenli?” Zihnimde sayılar yankılandı. Darfur’da bir milyon gitti, iki milyon yerinden edildi, 400.000 ölü var ve boğazım düğümlendi, sanki bu bedenler benim boğazımda. Gerçek: Kahvaltıda hiç konuşmadık çünkü savaş uçakları sesimizi bastırdı. Gerçek: Büyükbabam evi terk etmek istemedi böylece bir savaş alanında öldü.”

Haber: Merve İRİYARI