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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Din'lenme zamanı

02 Temmuz 2018, Pazartesi
Bizim Aile Temmuz sayısında ‘tatil’ kavramını kapağına taşıyor.

Dergi yeni sayısında “Seyahat eden sıhhat bulur” hakikatinden yola çıkarak “Nitelikli tatil ve faydaları”nı kapak dosyasına taşıyarak okuyucularının istifadesine sunuyor.

‘Tatil’ kavramı kişiden kişiye göre değişse de, beklentiler genellikle aynı yönde oluyor. Şehrin karmaşasından, yoğun, rutin hayat akışından uzaklaşıp bir nebze de olsa ‘dinlenebilmek.’ Peki seyahat eden nasıl sıhhat bulur? Tebdil-i mekânda nasıl bir ferahlık vardır? Nitelikli, bize fayda sağlayan bir tatil nasıl olmalı? Bütün bu soruların cevabını Bizim Aile’nin Temmuz sayısında yer alırken, yaz tatillerinin sıla-i rahim ve manevî havayı teneffüs etmeye vesile olan okuma programları için birer fırsat olduğunu da derginin sayfalarında bulacaksınız.

Hayır diyebilmek!

İlişkileriniz içerisinde belli sınırlar koymak ve bunları korumak noktasında sıkıntı yaşayabiliyor, birine ‘Hayır’ demekten hicab duyuyorsanız bu röportaj sizin için. İlişkilerde ve iletişimde belirlenecek sınırların, hem sizi, hem muhatabınızı, hem de ilişkinizi korumaya alacağını vurgulayan Uzm. Psk. Esra Oras ile “İlişkilerde sınır problemi”ne yapılan röportaj Bizim Aile’nin Temmuz sayısında sizleri bekliyor.

Her ay yenilenen Dağarcık sayfalarımız…

Sizler için her ay alanında tecrübeli isimler tarafından hazırlanan Dağarcık sayfaları yine dopdolu. Hayvanları sevme ve beslemenin çocuklar üzerindeki müsbet etkilerinin ele alındığı Çocuk Eğitimi, çikolata, şekerlemelerin iç yüzünün konu edildiği ‘Ne Yiyoruz’ ve yine her ay olduğu gibi ‘El Emeğim, Dekorasyon, Mutfak Kitaplığı’ da sizleri bekleyenler arasında…

Seyahat et, sıhhat bul! “Tatil dinlenirken, -dinlenmektir.” Huzurlu bir tatil için, Annem sevdiğim tatlıyı yapmış, ‘Yollar ve Seyyah’, Besmele ile açılan çanta, Yaz tatilini Kur’ân’la taçlandıralım, Yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder.” Kur’ân’dan örnek bir baba modeli: Hz. Yakup (as), Mimar Sinan, Salâvatın ölçüsü, İçindeki gizli ses!, Cennete anı biriktirmek, Hayvan sahibi olmaya hangimiz karar verecek?, “Sınırlar bizi ve muhatabımızı koruyacak, ilişkimizin kalitesini ve saygınlığımızı arttıracaktır.”, Glukoz-Früktoz-Mısır şurubu, Nikâh şekeri yapımı, Küçük evler büyük insanlar, Sadeyağ (Ghee) yapalım, Kendiniz yapın, Omurganızı güçlendiren 4 önemli Yaz fırsatı!, Çift taraflı tavada mantar dolması, Yeni Asya Neşriyat’tan çocuklara tatil neşesi kitaplar, Bulmaca.

Etiketler: bizim aile, yeni asya
Okunma Sayısı: 212
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