"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Diyarbakır’da bir milyon kişi kitapla buluşacak

12 Mart 2018, Pazartesi
Diyarbakır Yenişehir Kitap Günleri’nin açılışını, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Bölge Komutanı Halis Zafer Koç yaptı.

Medeniyetler şehri Diyarbakır artık terörle değil kültür ve sanat faaliyetleri ile anılacak. Diyarbakır Yenişehir Kitap Günleri kapılarını ziyaretçilerine açtı. Diyarbakır’ın merkez ilçesi olan Yenişehir’de 18 Mart tarihine kadar açık olacak kitap fuarının açılışını Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Bölge Komutanı Halis Zafer Koç yaptı. Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Vav fuarcılık tarafından organize edilen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki kitap fuarında, yaklaşık 150 yayın evinden bir milyona yakın çeşitli kitaplar stantlardaki yerini aldı. 

Çocuklar oldukça heyecanlıydı

Yenişehir Kitap fuarında aynı zamanda 50 yazar imza günleri düzenlerken söyleşi, paneller ve sürpriz hediyeler de vatandaş ile buluşacak. Diyarbakır Yenişehir’deki kitap fuarı ilk gün özellikle ilk ve orta okul öğrencilerinin akınına uğradı. Kitap kurdu çocukların, indirimli ve çeşitli kampanyaların düzenlendiği fuarda satın alacakları kitapları seçerken bir hayli heyecanlı oldukları gözlendi. Öğretmenler eşliğinde gelen öğrencilere ve fuardaki ziyaretçiler yazarlarla da sohbet etti. 

İstanbul – Ülker Yılmaz Caba 

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklamalar da tahliyeler de keyfî

    Yeni Asya, 12 Mart’a karşı da demokrasiyi savundu

    Avrupalı Müslümanlar yetimleri güldürüyor

    Vatandaş yüksek MTV'den korkuyor

    Gazze ekonomisi batıyor

    İstiklal Marşı'mız 97 yaşında

    İran'da Türk jeti düştü! En az 11 ölü

    Almanya'da cami kundaklandı

    İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu

    Erdoğan: Şeker fabrikalarını satacağız

    OHAL Komisyonu'na başvurular sona eriyor

    Konut fiyat artışında dünyada beşinciyiz

    Hatay'dan acı haber!

    Küstah siyoniste büyük tepki!

    Ankara’yı Yeni Asya’yla donattık

    “Türk milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır”

    İstanbul'da ''sis'' zamanı...

    Acilen harekete geçme çağrısı: Gazze, İsrail ablukası nedeniyle çöküyor

    ''Bu gayrimeşru adımı reddediyoruz''

    Bir Filistinli genç daha İsrail askerleri tarafından katledildi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî mağdurlar (1)
    Genel

    Tutuklamalar da tahliyeler de keyfî
    Mağdur Kürsüsü

    Sorumluluk sahipleri bağırarak günü kurtarma derdinde
    Hüsnü ŞAHİT

    “Yetersiz ‘siz’siniz”
    İslam YAŞAR

    Münevver Ayaşlı: “Menderes’in velisi Said Nursî idi”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mahremiyetteki hassasiyetler zedelenince
    M. Said ZEKİ

    Adalet savunucuları avukatlar
    Yeni Asya'dan Size

    24 Ekim ve 21 Şubat’tan 23 Mart’a
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bir ihtida öyküsü
    Genel

    Yeni Asya, 12 Mart’a karşı da demokrasiyi savundu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.