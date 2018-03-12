Diyarbakır’da bir milyon kişi kitapla buluşacak

Diyarbakır Yenişehir Kitap Günleri’nin açılışını, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Bölge Komutanı Halis Zafer Koç yaptı.

Medeniyetler şehri Diyarbakır artık terörle değil kültür ve sanat faaliyetleri ile anılacak. Diyarbakır Yenişehir Kitap Günleri kapılarını ziyaretçilerine açtı. Diyarbakır’ın merkez ilçesi olan Yenişehir’de 18 Mart tarihine kadar açık olacak kitap fuarının açılışını Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Bölge Komutanı Halis Zafer Koç yaptı. Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Vav fuarcılık tarafından organize edilen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki kitap fuarında, yaklaşık 150 yayın evinden bir milyona yakın çeşitli kitaplar stantlardaki yerini aldı.

Çocuklar oldukça heyecanlıydı

Yenişehir Kitap fuarında aynı zamanda 50 yazar imza günleri düzenlerken söyleşi, paneller ve sürpriz hediyeler de vatandaş ile buluşacak. Diyarbakır Yenişehir’deki kitap fuarı ilk gün özellikle ilk ve orta okul öğrencilerinin akınına uğradı. Kitap kurdu çocukların, indirimli ve çeşitli kampanyaların düzenlendiği fuarda satın alacakları kitapları seçerken bir hayli heyecanlı oldukları gözlendi. Öğretmenler eşliğinde gelen öğrencilere ve fuardaki ziyaretçiler yazarlarla da sohbet etti.

İstanbul – Ülker Yılmaz Caba

