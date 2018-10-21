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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Dört yüz ton ağırlığında

21 Ekim 2018, Pazar 13:23
Dört yüz ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın, Kültürel Park Alanı'na taşınma süreci devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşınıyor.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi yeni yerine nakledildi.

Bu kapsamda önceki gün üç bölüm halinde 96 tekerlekli, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile 5 kilometre mesafede taşınan yaklaşık 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın 130 ton ağırlığındaki taban kısmı, Hasankeyf Müzesi girişine indirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı gazetecilere, Ilısu Barajı'ndan etkilenen tarihi eserlerin baraj gölünden çıkarılma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tarihi eserlerin zarar görmemesi için titizlikle çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Kösalı, "Sabah saatlerinden itibaren Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın taban kısmını indirdik. Yarın da diğer 2 bölümünü indireceğiz. Böylece kapının taşınma işlemi de tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: batman, hasankeyf kalesi, taşınma
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