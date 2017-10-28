"Dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru" Türkiye'de

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan dev çukur, fotoğraf ve tabiatın tutkunları başta olmak üzere ziyaretçilerini büyülüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan devasa çukur, dört mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Doğubayazıt ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Türkiye-İran sınırında bulunan 60 metre derinliğindeki çukur, yöredeki Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'nin izi, İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi'yle birlikte ilçeye gelen turistlerin uğrak yeri oluyor.

Yöre sakinlerinin "meteor çukuru" olarak bildiği dev çukur, özellikle fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Dev çukur, drone ile görüntülendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Faruk Kaya, yaptığı açıklamada, dev çukurun Türkiye-İran arasındaki Gürbulak Gümrük Kapısı'na 2 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

Kaya, burasının "meteor çukuru" olarak bilindiğini belirterek, "Çukur ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar yapıldı, bu çalışmaların bir kısmında aynı çukurdan yöreye yakın olan İran tarafında da bulunmasından dolayı çukurun bir obruk olduğu ifade edildi ancak 1982 yılında yörede bir meteor düşmesinden sonra suların da bulanık akması sebebiyle söz konusu çukur yörede meteor çukuru olarak biliniyor." dedi.

Dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru olarak biliniyor

Kaya, söz konusu çukurun "dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru" olarak bilindiğine işaret ederek, "Bu dev çukur, turizm camiasında dünyada Alaska'daki meteor çukurundan sonra en büyük meteor çukuru olarak biliniyor, bunu değerlendirmemiz lazım, aynen Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ne insanlar inanıyor ama biz Nuh'un Gemisi Müzesinin Hong Kong'da yapıldığını duyuyoruz. Neden Hong Kong'ta çünkü biz zamanında o yatırımı yapmamışız. Eğer biz buraya yapmış olsaydık Hong Kong'a giden bir milyon turisti Ağrı'ya çekecektik, aynı şey meteor çukuru için de geçerli." şeklinde konuştu.

Doğubayazıt'ın turizm açısından önemine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"İlçedeki diğer tarihi ve turistik değerleri görmeye gelen turistler rahatlıkla bu çukuru geziyor. Bu dev çukur ister obruk ister meteor çukuru olsun turizm acısından çok cazip bir alanda bulunuyor. Bu çukurun turizme daha fazla katkı sağlaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Doğubayazıt Kaymakamlığının burayı turizme kazandıracak şekilde bir master planı çerçevesinde düzeltmesi gerekir. Böyle olursa meteor çukuru Ağrı ve Doğubayazıt için tam bir turizm merkezi haline gelebilir."

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'İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir.' hakikati çerçevesinde Kainat Kitabı'nda gerçekleştirilen herşeye mana-i harfiyle bakarak eserden sanatkara yönelerek Cenab-ı Hakk'a ulaşıyor, nazarlarımızı Esma-ül Hüsna'sının tecellilerine çeviriyoruz...

Özetle diyebiliriz ki; Hissiz, şuursuz olan kar, yağmur, dolu, toprak, otlar, ağaçlar ve benzeri nice sebep bizlere şefkat edip, rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından, su gelmiyor, gönderiliyor; toprak kendi kendine açılmıyor; Birisi o kapıyı açıyor, nimetleri ellerimize veriyor, meyveler, hububatı yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan, onlar bir Hakîm-i Rahîmin perde arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki, nimetlerini onlara takmış, zîhayatlara uzatıyor.

Tefekkür haberinin devamını okumak için tıklayınız:

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Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

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Çünkü bizler için tasarlanan ve birçok vazife ile vazifelendirilen Güneş,

- Cenab-ı Hakk'ın Esmaü'l-Hüsnasından Nur ismine kesif bir ayine,

- Sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık,

- Dünya sarayının kubbesinde büyük bir elektrik lambası,

- Bahar ve yaz tezgâhında dokunan Rabbanî mensucat için bir mekik, gece-gündüz sahifelerinde yazılan Samedanî mektuplar için bir nur hokkası,

- Nuranî bir ağaç. Gezegenler onun hareketli meyveleri. Ağaçlara muhalif olarak güneş silkinir, ta o meyveler düşmesin. Eğer silkinmezse düşüp dağılacaklar,

- Meczub bir serzakir. Zikir halkasının merkezinde cezbeli bir zikir eder ve ettirir,

- Sema yüzünün gözü,

- Allah'ın emrine temessül eden ve herbir hareketini O'nun meşietine tatbik eden bir çöl paşasıdır. ve Cenab-ı Hakk'ın emri ve bilgisi dairesinde hareket etmektedir.

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Bu doğrultuda Kur'an-ı Hakim'in hakikatli bir tefsiri olan Risale-i Nur penceresiyle Kainat Kitabı'nın okumaya devam ediyoruz.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/nasa-yi-degil-anlattiklarini-dinleyiniz_366749

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''Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?''

(...) Fakat, meşhur bir münevverül-akıl denilen kalbsiz bir fâsık feylesof ise, gökte bir kuyrukluyıldızı görse, yerde titrer, Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı? der, evhâma düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler.)

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden ilgili bölümün devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/

Bu doğrultudaki her gelişmeyi Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'da dikkat çektiği hakikatler çerçevesinde değerlendirerek ''Kainat Kitabı'nda Tasarrufat-ı İlahiyi( Cenab-ı Allah'ın tasarrufları) müşahede (gözlemleyerek) ederek tefekkür edebiliriz. Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi ( Allah'ın Kudreti), lezzetli bir hayret ile seyredebiliriz.''

Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'da dikkat çektiği ''İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikâtından kurtulabilir..." ifadeleri ve ''...Evet, tam münevverü’l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimâldir ki, onu korkutmaz. Belki hârika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek.'' sözleri çerçevesinde tefekkür vesilesi haline getirerek hakiki imanı elde etmeye çalışmalıyız ve 'Harika bir Kudret-i Samedaniyeyi' 'lezzetli bir hayret ile seyretmeliyiz.'