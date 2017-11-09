Dünyanın en çok ziyaret edilen kentleri' arasında Türkiye'den 4 şehir...

Türkiye’den İstanbul, Antalya, Edirne ve Artvin, uluslararası araştırma şirketi "Euromonitor International” tarafından hazırlanan, "Dünyada en çok ziyaret edilen 100 kent" sıralamasında yer aldı.

Londra’da yapılan Dünya Turizm Fuarı çerçevesinde açıklanan listede, geçen yıl 12 milyon 290 bin ziyaretçiyle Hong Kong ilk sırada yer buldu. Yaklaşık 21,2 milyon turist ile Tayland’ın başkenti Bangkok ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü ise 19.2 milyon ziyaretçiyle İngiltere’nin başkenti Londra oldu.

2016’da yapılan ve en az 24 saatlik konaklamayı içeren ziyaretlerin baz alınarak hazırlandığı listede, İstanbul da 9 milyon 174 kişiyle 15’inci sırada yer aldı. Listede 29’uncu sıraya 6,1 milyon turistle Antalya, 68’inci sıraya 2,8 milyon turistle Edirne, 85’inci sıraya da 2.4 milyon turistle Artvin yerleşti.

Bu arada rapordaki öngörülere göre de 2020 yılında İstanbul'u 9,5 milyon, Antalya’yı 7 milyon, Edirne’yi 3 milyon ve Artvin’i de 2,8 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.