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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Dünyayı dine tercih rejimi

02 Kasım 2017, Perşembe
Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum’un Kasım sayısı çıktı. İnsanı etkisi altına alarak onu dünyevîleştiren ve kendine yabancılaştıran sebepleri irdeleyen dergi, “Dünyayı dine tercih rejimi” başlığıyla yayınlandı.

Her ay gençlerin gündemine ebedî hakikatleri taşıma gayretinde olan Genç Yorum dergisi 159. sayısıyla çıktı. “Dünyayı dine tercih rejimi” başlığıyla çıkan dergi; insanın yaratılış gayesinden nasıl koptuğunu, şu kısa ömürde nasıl dünyalılaştığını, madde ile ilişkisinin onu getirdiği noktayı, teknolojinin ve maddenin manipüle etkisini ve dünyevîleşmenin daha pek çok yönünü satırlarına taşıyor.

Zengin röportajlar

Derginin kapak dosyasında yer alan röportaj ve yazılar şöyle:

Prof. Dr. Cihangir İslam (röportaj): “Dünyevîleşme dediğiniz şey; insanın yabancılaşması, yolunu şaşırmasıdır”

Av. Ali Aktaş (röportaj): “Temel sorun, insanî bilincin işlememesi”

Nesibe Ersoylu: “Zihinlerimiz dünyevîleşirken biz neredeyiz?”

Adnan Nacir: “Terk-i Dünya, Terk-i Tech”

Melike Nursultan Üner: “Niyet ettim ulvî manipülasyona”

Mustafa Oral: “İçimize dünya kaçtı”

Kapak dosyası bağlamında; Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileri derginin daimî sayfalarını oluşturuyor.

Keçeli’de bu ay

Keçeli gene dopdolu, yepyeni, sımsıcak muhtevasıyla gençleri sarıyor.

Her Telden’de Edibenur Üner, Çay Saati’nde Büşra Bakırcı,  Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır, Feyâlilaceb’te Şulenur Yaşar, Zürefa’da Sueda Çakır, Keçeli’nin Kitaplığı’nda Nuriye Sultan Kostak, Ehl-i Tivit’te Neslinur Zeynep Mutlu, Nesl-i Âti Akademisi’nde Feyzanur Elif Mutlu ve Huriye Yücesoy birbirinden güzel ve özgün muhtevalarla Keçeli okurlarını bekliyor.

Her ay olduğu gibi

Türkiye ve Dünya gündeminden muhtevalarla Haber Yorum; Erhan Akkaya editörlüğünde, okurların objektifinden yansıyanlarla Foto Yorum; Ali Hakkoymaz kelimeleri ile Keyfince Lügât; Caner Kutlu’nun kaleminden Zihnin Çarkları; Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu’nun hazırladığı Bab-ı Edebiyat; Melike Nursultan Üner ve Nuriye Sultan Kostak’ın hazırladığı Herkes İçin Sanat sayfaları her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da. Dergide ayrıca; Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz ile Şerif Mardin hakkında yapılan röportaj ve Şeyda Sultan Zengin’in derlediği Amerikan Tavukları da yer alıyor.

 

Kültür Sanat Servisi

Etiketler: genç yorum
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