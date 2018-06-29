Düzce’de yeni mağaza

Batı Karadeniz Neşriyat Temsilciliği’nin aldığı karar doğrultusunda Düzce’de Yeni Asya Neşriyat Mağazası açıldı.

15 yıldır kitap satışında bulunan, kermeslerde ve Ramazan aylarında düzenlenen faaliyetlerde stant açan temsilcilik; kitap satışının devamlı olabilmesi ve neşriyat hizmetlerinin daha büyük kitlelere ulaşabilmesi için mağazayı açtıklarını söyledi. Mağazanın, okurlardan gelen yoğun talepleri karşılamak için açıldığını belirten temsilcilik yetkilileri “Faaliyetlerimiz hızla devam edecek” dedi. İstanbul - Netice Kübra Görentaş

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