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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Ebedî gençliği kazanmanın formülleri bu eserde

17 Haziran 2017, Cumartesi 00:30
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin sağlığında bizzat kendisinin telif ve tanzim ettiği, ebedî gençliği kazanmanın formüllerini ihtiva eden hakikatlerin yer aldığı Gençlik Rehberi adlı Risale Yeni Asya Neşriyat tarafından yeni tasarım ile yayınlandı.

Ayvoril kâğıda iki renkli olarak basılan eser, kapak tasarımı ve özel üretilmiş bez cildi ile de göz dolduruyor. 

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Etiketler: risale-i nur, gençlik rehberi
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