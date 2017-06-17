Ebedî gençliği kazanmanın formülleri bu eserde

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin sağlığında bizzat kendisinin telif ve tanzim ettiği, ebedî gençliği kazanmanın formüllerini ihtiva eden hakikatlerin yer aldığı Gençlik Rehberi adlı Risale Yeni Asya Neşriyat tarafından yeni tasarım ile yayınlandı.

Ayvoril kâğıda iki renkli olarak basılan eser, kapak tasarımı ve özel üretilmiş bez cildi ile de göz dolduruyor. *** Konuyla benzer içerikler: Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç... Okumak için tıklayınız:



http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-dan-dogru-islamiyet-dersini-alan-bir-genc_432625



Bu zamanda Risale-i Nur mu okunurmuş? Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/seyda-sultan-zengin/bu-zamanda-risale-i-nur-mu-okunurmus_431088 Risale-i Nur’u niçin çok okumalıyız, Risale-i Nur, neden bu asra bakan bir tefsirdir? Risale-i Nur eserleri, muhtevası, telif ediliş tarzı, dili ve düzeni itibariyle diğer İslâmî eser ve tefsirlerden farklıdır. Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/risale-i-nur-u-nicin-cok-okumaliyiz_414017 Mehmet Akif: En büyük âlim odur ki; İşaratü’l-İ’caz’ı anlasın... Mehmet Akif Ersoy'un Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi ve Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı ile ilgili değerlendirmeleri Risale-i Nur'un muhteva ve mesajının anlaşılması noktasında oldukça önem taşımaktadır. Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/mehmet-akif-en-buyuk-alim-odur-ki-isaratu-l-i-caz-i-anlasin_419602



Doğru İslâmı anlama projesi: Medresetü’z - Zehra Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/halil-elitok/dogru-islami-anlama-projesi-medresetu-z-zehra_389766 Din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduğu bir Bediüzzaman Üniversitesi Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/din-ve-fen-ilimlerinin-birlikte-okutuldugu-bir-bediuzzaman-universitesi_370309

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