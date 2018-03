Ebedi gençlik için

Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum’un “Bediüzzaman ve gençlik” konulu Mart sayısı çıktı. Gençlerin gözünden Bediüzzaman’ın anlatıldığı Mart sayısında “ebedî gençlik” vurgusu yapılıyor.

Ebedî gençlik seni bekliyor” başlıklı 163. sayısıyla çıkan dergi, vefatının 58. yıl dönümünde Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni rahmetle anıyor. “Bediüzzaman ve gençlik” konulu Mart kapak dosyasında yer alan yazılar şöyle: Nuriye Sultan Kostak: “Tek başına bir millet”, Mustafa Usta: “Dünyaya tesir eden genç”, Ayşenur Akay: “Bir dert ki, dermanı içinde?”, Mustafa Gönüllü: “Hevesten nefese varan yol: Risale-i Nur”, Sedat Ağbaş: “Hislerimi dizginleyebilir miyim?”, Zübeyir Seyda Okay: “Ey ruhunun karanlığına bir ışık arayan genç!”, Bilal Said Parlakoğlu: “Maziden gelen ses”, Nesibe Ersoylu: “Gençlerin manevî istinadgâhı: Gençlik Rehberi.”İslâm Yaşar: “Nurun kahraman şehidi”

Kapak dosyası bağlamında; Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle karikatür sayfası da derginin daimî sayfalarını oluşturuyor. Röportaj sayfasında ise, “Gençlere ‘Bediüzzaman Said Nursî kimdir?’ diye sorduk” başlığıyla, Türkiye ve Dünya’dan gençlerle yapılan kısa kısa ropörtajlar yer alıyor.

Her ay olduğu gibi

Caner Kutlu Zihnin Çarkları’nda “Özgürlük - 2”; Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu Bâb-ı Edebiyât’ta “Hangi suyun sakasıyız?”; Melike Nursultan Üner ve Nuriye Sultan Kostak Herkes İçin Sanat’ta “Vincent’ın kalbi”; Ali Hakkoymaz Keyfince Lügât’te “Ölüm” yazıları ile okurlarını bekliyor. Türkiye ve Dünya gündeminden muhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum; ilginç bilgilerle Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavukları ve Erhan Akkaya editörlüğünde Foto Yorum sayfaları da her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da. Gezi-Yorum’da ise Feyza Yılmaz, “Gönüllerin sığdığı yere gövdeler de sığar” yazısıyla yer alıyor.

Keçeli’de bu ay

Takipçilerinin her ay merakla beklediği Keçeli gene dolu dolu. Her Telden’de Edibenur Üner, Öğrenci İşi’nde Merve Yavuz, Ehl-i Tivit’te Neslinur Zeynep Mutlu, Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır, Feyâlilaceb’te Şulenur Yaşar, Zürefa’da Betül Doğruer, Nesl-i Âti Akademisi’nde Feyzanur Elif Mutlu ve Huriye Yücesoy birbirinden güzel ve özgün muhtevalarla Keçeli okurlarını bekliyor.

İstanbul – Şulenur Yıldırım