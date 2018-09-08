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8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Ebru sanatından İslamiyet'e

08 Eylül 2018, Cumartesi 00:46
Latin Amerika ülkelerinde ebru dersleri veren Meryem Quiolla, “Ebru derslerinden sonra Türkiye’yi ziyaret edip İslâmiyeti seçmeye karar oldu”

Latin Amerika ülkelerinde ebru dersleri veren ve Türk müziğiyle terapi seansları düzenleyen Uruguay asıllı Türk vatandaşı Meryem Quiolla, ebru sanatını “insanlar arasında antik ve manevî bir kanal” olarak niteledi.  İtalyan asıllı bir ailenin çocuğu olarak Uruguay’da doğduğunu anlatan Quiolla, ailesinin kökenini araştırırken Türk kültürü, sanatı, müziği ve felsefesiyle tanıştığını ifade etti. Quiolla, Türk Musıkîsini Araştırma ve Tanıtma Grubunun (TÜMATA) geçen yıl Temmuz ayında vefat eden kurucusu Prof. Dr. Rahmi Oruç Güvenç’in dâvetiyle 1989’da ilk kez Türkiye’ye geldiğini ve bu süreçte İslâmiyet’i seçtiğini kaydetti. Birkaç yıl önce Türk vatandaşlığına geçtiğini belirten Quiolla, Latin Amerika’nın birçok ülkesinde özellikle kadınlara yönelik çalışmalar yürüttüğünü, ebru dersleri verdiğini ve Türk müziğiyle terapi seansları düzenlediğini söyledi.

“Öğrencilerimden İslamiyet’i seçenler oldu”

Ebru derslerine bu sanata ilgi duyanların yanı sıra kendilerini ifade etmekte zorlanan ya da kararsızlık yaşayanların da katıldığını belirten Quiolla, “Ebru, insanlara sonuçlarından çekinmeden karar alma fırsatı sağlıyor, çünkü karar almaktan korkan ve bu konuda kendi içinde çatışma yaşayan insanlar var. Dolayısıyla kadın olsun, çocuk olsun ebrunun icrasında herkes kendini özgür hissediyor” diye konuştu. Şili’de Sağlık Bakanlığı ile 2 yıl çalışmalar yaptığını söyleyen Quiolla, 6 hastanede doktorlara yönelik program düzenlediklerini belirtti. Quiolla, “Ebru derslerinden sonra Türkiye’yi ziyaret edip İslâmiyet’i seçmeye karar veren ve Türkiye’de yaşamaya başlayan öğrencilerim oldu.” dedi.

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AA

Etiketler: latin amerika, ebru sanatı, ihtida
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