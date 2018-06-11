'Edirne'de Kabe'den bir iz'

Edirne Eski Cami'de yer alan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) camiye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Eski payitaht Edirne'de bulunan Eski Cami'de, Müslümanların kutsal mekanı Kabe'den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) yer alıyor.

Edirne'deki sultan yadigarı camilerden olan Eski Cami'nin mihrap duvarında yer alan Kabe taşı, inanç turizmi kapsamında ramazan ayında kente gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

"Kabe'de Yemen tarafını gösteren bir taş"

Eski Cami başimam hatibi Metin Uluocak, yaptığı açıklamada, mihrap ile minber arasında kalan kısımda yer alan siyah renkli taşa Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) denildiğini ve bu taşın Kabe'de Yemen tarafını gösterdiğini söyledi.

Rükn-ü Yemani ile Hacer-ül Esvet'in farklı olduğunu belirten Uluocak, "Özellikle dışarından gelen ziyaretçilerimiz cennet taşını yani Hacer-ül Esvet taşını görmek istediklerini söylerler. Bunu Kabe'deki Hacer-ül Esvet taşıyla karıştırırlar. Camimizde bulunan taş Rükn-ü Yemani'dir. Rükn-ü Yemani'de Kabe'de Yemen tarafını gösteren bir taştır. Bizim Müslümanlar olarak bu taşa itibar etmemiz Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (asm) umresinde ve hac ibadetini yaparken Rükn-ü Yemani'nin huzuruna geldiği zaman orayı selamlamıştır uzaktan. Hacca ve umreye giden vatandaşlarımızda Kabe'de bulunan bu taşı selamlar ve dua ederler. Bu taşın bir parçası da kopmuş ve zamanında camimize getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Bu taşın buraya gelişine dair çeşitli rivayetler var"

Kabe taşının Eski Cami'ye gelmesiyle ilgili farklı rivayetler olduğunu anlatan Uluocak, şöyle devam etti:

"Bu taşın buraya gelişine dair çeşitli rivayetler vardır. Kabe'den Yemen köşesinden düşen bu taşı Kabe Emiri nereye koyalım diye düşünürken bir rivayete göre Peygamberimizi rüyasında görür. Peygamberimiz buyurur ki 'Rum-i diyarda bir cami yapılmakta bu taşı oraya gönder.' der. Tabii doğrusunu Allah bilir.

Ancak Rükn-ü Yemani bizim için önemlidir. Kabe'de selamlarız ve dualar okuruz. Halkımızda bunu görmek için uzak yerlerden gelip ziyaret ederler ve bir nevi Kabe'yle buluşurlar. Dua ederler ve mutlu olurlar. Edirne'mizde Kabe'den bir iz bulunmaktadır."

Uluocak, camide yer alan Hacı Bayram Veli kürsüsünün de ilgi gördüğünü kaydetti.

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