"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Edirne, Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir'

17 Eylül 2018, Pazartesi 19:50
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, Osmanlı Devleti'ne yüz yıla yakın başkentlik yapan Edirne'nin, Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir olduğunu söyledi.

Edirne Valiliği ve TÜ işbirliğinde gerçekleşen "Kültür Mirası Atölyesi: Açık Hava Amfisi Edirne" etkinliği TÜ Mimarlık Fakültesi'nde başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve "Bir Osmanlı Kenti Edirne’nin Suları ve Su Yapıları" temasıyla gerçekleşen atölye çalışmalarına farklı üniversitelerden 40 mimarlık öğrencisi katılıyor.

Atölyenin açılış programında konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne'nin tarihi, kültürü ve mimarisiyle Osmanlı Devleti'ni en iyi şekilde yansıttığını belirtti.  Edirne'nin tarihi ve mimari yapısıyla açık hava müzesi olduğunu ifade eden Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Edirne, Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir. Metrekareye düşen tarihi eser bakımından Floransa'dan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Edirne, Osmanlı'ya yıllarca payitaht olmuş. Osmanlı medeniyetinin izlerini canlı bir şekilde taşıyor.

Bu şehir, aynı zamanda mimarlar için bir eğitim cenneti. Selimiye'nin gölgesinde farklı üniversitelerden mimarlık öğrencilerine eğitim vermek istedik ve bu atölyenin ilkini geçen yıl gerçekleştirdik. Geçen yıl tüm öğrenci ve hocalarımız çok mutluydu. Bu yıl da ikincisini gerçekleştiriyoruz.

Önümüzdeki yıl bu atölyeyi uluslararası boyuta taşımayı hedefliyoruz. Osmanlı medeniyeti, 3 kıtada hüküm sürmüş ve mimarisiyle dünyaya damga vurmuş. Biz de günümüzde yeni medeniyetimizle eskinin unsurlarını kullanarak, kendi özgün eserlerimizi oluşturmak istiyoruz. Ama bunu, eskiyi iyi bilerek, ondan ilham alarak yapmalıyız. Bundan dolayı farklı bölgelerden gelen mimar adaylarıyla yapılan bu eğitimler önemli. Bu şekilde Edirne'yi ulusal ve uluslararası alanda daha iyi yerlere getirmeliyiz."

"Edirne, mimari alanda sonsuz bir vaha"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Edirne'deki tarihi yapıları en iyi şekilde geleceğe aktarmaya çalıştıklarını dile getirdi. Şehirde her gün yeni tarihi kalıntılarla karşılaşıldığını vurgulayan Gürkan, şöyle konuştu:

"Edirne, mimari alanda sonsuz bir vaha. Her gün yeni kalıntılar bulunuyor. Edirne tarihi çalış çalış bitmeyen bir alan. Biz Osmanlı'dan ve önceki medeniyetlerden bize kalan mirasları koruyacağız ve yaşatacağız. Ancak bir taraftan bu şehre bu dönemin de izlerini bırakmak gerekiyor.

Bu dönemin izlerini bırakmazsak, sadece geçmişin izlerini koruyarak geleceğe teslim edersek, 300 yıl sonra gelecek kuşaklar '2000'li yıllarda bu coğrafyada kimse yaşamadı mı? Hiçbir şey üretmediler mi?' diye bir sorgulamanın içine girebilirler. Bundan dolayı şehrimizin tarihi yapısıyla uygun, bugünün mimari ve felsefi yaşantısını anlatan yapılar ortaya koymalıyız."

TÜ Rektör Yardımcısı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mümin Şahin de düzenlenen atölye programının mimarlık öğrencilerine önemli katkılar sunacağını kaydetti. 5 gün sürecek atölye çalışmalarının sonunda ortaya çıkan çalışmalardan oluşan sergi açılacak. 

AA

Etiketler: Edirne, Osmanlı, tarih, kültür, üniversite
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akraba evliliği nedeniyle köyün yüzde 35'i görme engelli

    Rusya: İdlib'e askeri operasyon olmayacak

    Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den Türkiye açıklaması

    'İdlib'de Rusya ile birlikte koordineli devriye yapılacak'

    KKTC Başbakanı Erhürman'dan müzakere açıklaması

    ABD'den Rusya'ya 'BM yaptırımlarını ihlâl' suçlaması

    İsrail, Esad'ın Şam'daki sarayının uydu görüntülerini yayınladı

    Vatan gazetesi haftasonu sayfa sayısını azalttı, Business HT de kapandı...

    Türk Lirası ucuz kaldı

    MEB, özel okul teşvik tercih sonuçlarını açıkladı

    "Bu faiz, esnafı, tüccarı, çiftçiyi, vatandaşı batırır''

    Faiz de durduramıyor

    Soçi'den ortak açıklamalar

    AB'den Yunanistan'a kritik ziyaret

    Antalya'da endişelendiren yangın

    Resmî Gazete de kâğıt baskıya son verdi

    '15 Ekim'e kadar biraz sabretsinler'

    Uzun süre tok tutuyor: 'Kaçamak'

    Menderes'e vefa... 'Bu memleketin her toprağında onun hizmetleriyle karşılaşırsınız'

    iPhone’un en üst versiyonu 16 bin TL

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘İran, İslâm adına çok hata yaptı’
    Genel

    Umreye gidenlere ilişkin yeni bir uygulama başlatıldı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. İsa (as) meselesini bitirirken…
    Ali FERŞADOĞLU

    Bütün mal varlığımızı Kayyum-u Bâki’ye devrettik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    12 Eylül darbecilerinin önünü kim nasıl açtı?
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyatımız için seferberlik zamanı
    Genel

    Mardin’de Demokrat Parti rüzgârı
    M. Said ZEKİ

    Bediüzzaman’dan Orson Welles’e
    Genel

    Krize faiz sürükledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.