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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ellerde Telefon Değil, Kitap Olmalı

12 Aralık 2018, Çarşamba 00:29
Bağcılar’da ilkokul öğrencileri tarafından telefon bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla üçüncüsü düzenlenen “Ellerde Telefon Değil, Kitap Olmalı” projesi kapsamında, metroda elinde telefon olan yolculara 120 adet kitap dağıtıldı.

Bağcılar İlçe Kaymakamlığı’nın kitap okumayı teşvik etmek ve cep telefonu bağımlılığına dikkat çekmek için hayata geçirdiği “Ellerde Telefon Değil, Kitap Olmalı” projesinin üçüncüsü gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan’ın da desteğiyle Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında sefer yapan metroya bindi. 13 öğretmen ile 30 öğrenci metroda telefonuyla ilgilenen kişilerin yanına gidip onlarla sohbet etti. Çocuklar, büyüklerine kitap okunma oranının düşük olmasından bahsedip onları kitap okumaya teşvik etti. Amaçlarını anlatan öğrenciler yayınevlerinden toplanan ve sahaflardan aldıkları kitapları metroda yolculara dağıttı. Kitapların arkasına küçük notlar yazılarak yolculardan, okumaları bittikten sonra kitabı kendilerine iade etmeleri istendi. Faaliyet süresince iletişime geçilen yolculardan 120 kişiye kitap verildi. Öğrencilerin bu girişimi yolculardan da büyük beğeni gördü. Kimi öğrencilerle fotoğraf çekilirken kimi de faaliyetin daha büyük kitlelere ulaşması için sosyal medya üzerinden paylaşım yapacağını söyledi. 

Proje yoğun ilgi gördü

Proje Koordinatörü öğretmen Nurcihan Avşar Bakır çalışmanın çıkış noktasını ve uygulamada yaşananları şöyle özetledi: “Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin 2016 verilerine göre, Türkiye’de yaşayan insanların ihtiyaç listelerinde, kitabın 235. sırada olması, okuma alışkanlığında da dünyada 86. sırada yer alması üzerine okulumuzda konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl başlattığımız uygulamanın üçüncüsünü düzenledik. Bugüne kadar 360 kitap dağıttığımız projemize ilgi oldukça yoğun oldu. Ellerinde telefon olmayan yolcuların bile öğrencilerimize projeyi anlattırıp onlarla konuşmak istemeleri, projemize destek vermek için okulumuza kitap göndereceklerini söylemeleri ve projeyi kendi çevresine yaymak istediklerini söylemeleri, bizim için anlamlı ve değerliydi.”

Haber: Nurseza Okur

anursezaokur3@gmail.com

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