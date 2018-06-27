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27 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

En değerli miras: Nakış

27 Haziran 2018, Çarşamba 01:47
Filistin’e özgü nakış motiflerini atölyesinde takılara işleyen Ruhana, geleneksel ile moderni birleştirerek sanatını konuşturuyor.

Batı Şeria’nın Ramallah şehrinin ara sokaklarında bulunan bir dükkân, yüzlerce yıllık Filistin el sanatlarına farklı bir bakış kazandırıyor. Takıların sahibi Filistinli Hiyem Ruhana. Ruhana, Filistin’e özgü nakış motiflerini önce kasnaklara uyguluyor, ardından takılara dönüştürüyor.

Binlerce yıllık bir zanaat

Aslen biyoloji eğitimi alan sanatkâr, dört yıl önce bir anda bütün hayatını değiştirerek açtığı dükkânında çalışmalarına birçok alıcı buluyor. Dünya Bizim sitesinden aldığımız habere göre, Ruhana sanatıyla alâkalı şu ifadeleri kullandı: “Takı yapmaya 18 yıl önce başladım. Önceleri yalnızca bir hobi olarak yapıyordum. Biyoloji okudum ve bu konuda yüksek lisans yaptım. Ama aklım hep bana çok keyif veren el işlemelerindeydi. Mesleğimde biraz ilerleyince, hobime daha çok vakit ayırabilir hale geldim. Yeni yöntemler öğrenmeye başladım. Giderek daha çok ilgimi çekti.” Hiyam Ruhana, en sevdiği uğraş olan takı yapımını henüz küçük yaşlarda öğrendiği nakış ile birleştirdi. Bu birliktelik hakkında Ruhana şu ifadeleri kullandı: “Nakış işleri Filistin el sanatlarının en değerli mirasıdır. Tüm geleneksel kıyafetlerde mutlaka bir nakış örneğine rastlarsınız. Filistin nakışının da kendine özgü bir tarzı vardır, görünce mutlaka tanırsınız. Binlerce yıllık bir zanaat. Hepimiz anneanne ve babaannelerimizden nakış işlemeyi çok küçük yaşlarda öğreniriz. Bir takı tasarımcısı olarak nakışı da bununla birleştirmeye karar verdim. Bu fikir bana yeni kapılar açtı.”

Nakış ve takı tasarım dersleri de veriyor

Geleneksel ile moderni birleştirerek kalıcı işler ortaya koymaya amaçladığını belirten Filistinli tasarımcının hedef kitlesi ise gençler: “Takılarımı alanlar daha çok Filistin kültürünü yaşatmak isteyen, ancak geleneksel Filistin kıyafetlerinin gündelik hayata çok uyumlu olmadığını düşünen genç kızlar. Kültürlerini yaşatmak istiyorlar ve bunu da en makul şekilde yapmaya çalışıyorlar. Yani yüzyıllık bir geleneğin yeniden moda olmasını sağlamaya çalışıyorum.” Ruhana, aynı zamanda dükkânının üst katında nakışa ve takı tasarımına ilgi duyanlara ders de veriyor. Ruhana takı ve nakış dersleri hakkında şu bilgileri verdi: “Genelde genç kızlar bu tasarımlara ilgi duyuyor ve öğrenmek istiyor. Özellikle kolye yapımı konusunda özel kurslar açtım. İlgi yoğun. Yeni bir takıya başlarken en zor kısım tasarım aşaması. Malzemeye uygun bir nakış bulmak ve onu en giyilebilir hale getirmek en çok zaman alan bölüm. Ancak zihninizde oluşturduktan sonra ortalama bir kolyenin yapımı en fazla bir gün alıyor.”

Etiketler: nakış
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