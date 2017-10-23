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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

‘Enez Ayasofyası' ayağa kalkacak

23 Ekim 2017, Pazartesi 18:20
Restorasyon çalışmaları devam eden Edirne’nin Enez ilçesindeki “Enez Ayasofyası” olarak bilinen tarihi Enez Fatih Camisi’nin 2019 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun incelemelerde bulunduğu Edirne’nin Enez ilçesindeki tarihi Enez Fatih Camisi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Caminin, vakfiyesine uygun restorasyonunun ardından 2019 yılı içinde ibadete açılması bekleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet’in Enez’i fethinden sonra cami olarak düzenlenen tarihi yapının restorasyonu için geçen yıl çalışmalara başladı. Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren’den alınan bilgiye göre, deniz kenarındaki Enez Kalesi yanında bulunan ve “Enez Ayasofyası” olarak da bilinen caminin çatı örtüsü ile yıkık orta ve kuzey duvarlarının etrafı temizlendi.        

Temel ve çevre kazıları yapılan camide güçlendirmeye yönelik enjeksiyonlar gerçekleştirildi. Yapıda ayrıca zayıf olan temellerle ilgili güçlendirmeler yapılırken, mevcut sıvaların konservasyonları da gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği caminin, 2019 yılında tekrar  ibadete açılması öngörülüyor.         

Enez Fatih Camisi   

Doğu Roma İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapı, Fatih Sultan Mehmet’in 1456’da Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı sıra Cenevizlilere ait Enez’i fethetmesi sonrası, güneydoğusuna mihrap, batısına ise minber ilave edilerek camiye çevrildi. Yapının dış tarafına da kesme taştan minare inşa edildi. Osmanlı döneminde 1700’lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı 1965’teki depremde yıkıldı. Enez Fatih Camisi, restorasyonun tamamlanmasının ardından yarım asır sonra yeniden ibadete açılacak.

AA

Etiketler: edirne, enez, ayasofya
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