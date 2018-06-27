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27 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Erzurum'un simgelerinden Çifte Minareli Medrese'de çevre düzenlemesi

27 Haziran 2018, Çarşamba 20:30
Erzurum'da, Anadolu'daki en gözde Selçuklu eserlerinden 764 yıllık Çifte Minareli Medrese'de çevre düzenlemesi yapılıyor.

Erzurum'da, Anadolu'daki en önemli Selçuklu eserlerinden olan ve bir süre önce restorasyonu tamamlanan tarihi Çifte Minareli Medrese'de çevre düzenlemesine başlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılarak çevre düzenlemesine başlanan tarihi Çifte Minareli Medrese'de, çevre aydınlatmasının yanı sıra söz konusu alana süs havuzları, oturma ve rekreasyon alanları ile yeşil alan ve sert zemin (taş döşeme) imalatları gerçekleştirilecek.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık, Erzurum ve bölgenin en önemli vakıf eserlerinden olan Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonunun yakın zamanda tamamlandığı söyledi.

Tarihi medresenin Vakıf Eserleri Müzesi olarak kullanılması adına tefrişat ve düzenleme ile çevre aydınlatma çalışmalarının proje hazırlıklarıyla sürdürüldüğünü belirten Çalık, "Eserin doğu ve kuzey kısmındaki Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait alanın çevre düzenlemesinin yapılması da zorunluluk arz etmiştir. Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenlemesi projesinin gerçekleştirilmesi adına söz konusu alan Büyükşehir Belediyesince Vakıflar Genel Müdürlüğüne 25 yıl süreyle tahsis edilmiştir." dedi.

Çalık, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ivedilikle çalışmalara başlayıp çevre düzenlemesi işini ihale ettiklerine dikkati çekerek, esere yakışır şekilde düzenlemenin yapılacağı alanda, süs havuzları, oturma ve rekreasyon alanları, yeşil alan ve sert zemin (taş döşeme) imalatlarının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Söz konusu alanda oturma gruplarının üzerindeki kameriyelerden başka herhangi bir yapı oluşturulmayacağını ifade eden Çalık, "İş programı çerçevesinde öncelikle yapılacak alanların kullanıma açılmasıyla ilgili planlama mevcuttur. İvedilikle imalatların tamamlanarak alanın Medresenin siluetini de gösterir şekilde hizmete alınması ve söz konusu işler için yaklaşık 3,5 milyon harcama yapılması planlanmaktadır." diye konuştu.

Çalık, bu süreçte Medrese binasının ziyarete açık olduğuna işaret ederek, çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra esere ve kente yakışır bir alanın gün yüzüne çıkacağını sözlerine ekledi.

 

AA

Etiketler: Erzurum, medrese, Selçuklu, tarih, kültür
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