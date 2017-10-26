Eski Bakan Atalay Yeni Asya standında

Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van Doğu Anadolu Kitap Fuarı’na yaptığı ziyarette Yeni Asya standına da uğrayarak, bölge halkına verdiği hizmet için teşekkür etti.

Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, “Van Doğu Anadolu Kitap Fuarı”nı ziyaretinde Yeni Asya Neşriyat standına da uğradı. Beşir Atalay, 20 Ekim’de başlayıp 29 Ekim’de sona erecek olan “Van Doğu Anadolu Kitap Fuarı”nı ziyaret ederek fuardaki stantları gezdi. Yeni Asya Neşriyat standına da uğrayan Atalay, Satış ve Pazarlama Müdürümüz Cesim Aydın ile kısa bir sohbette bulundu. Yeni Asya standını gezip kitapları inceleyen Beşir Atalay’a “İslâm Demokrasi Laiklik ve Selahaddin Eyyubi” kitapları hediye edildi. Van’a gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Beşir Atalay, Yeni Asya’ya Van kitap fuarına katılması ve bölge halkına verdiği hizmetten dolayı teşekkür etti. Van - Cemil Said Demirdöğmez

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