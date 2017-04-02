Bizim Aile dergisi Nisan sayısında, “Eşlerin en hayırlısı (asm)” diyerek, kapak dosyasında evlilik konusunu işliyor.

Bizim Aile, sevgili Peygamberimizin (asm) dünyaya teşrifleri münasebetiyle her yıl ayrı bir özenle hazırlamaya gayret ettiği Nisan sayısında, yine O’nun (asm) bize sunduğu çözüm ve tavsiyeleriyle, Sünnet-i Seniyyesinin rehberliğiyle, istifadeli bir “evlilik” dosyası hazırladı.

Nikâhta nasıl bir keramet var ki Hz. Âdem’den (as) günümüze geçerliliğini kaybetmemiş, gelenekler, görenekler, kültürler değişse de şekil olarak hep aynı kalmış? Peki ya günümüz evlilikleri ne durumda? Bu sıralar sıkça gündeme gelen, devlet adamlarını dahi meşgul eden “evlilik programları”ndaki evlilikler ne kadar sağlıklı? Her işimizde niyetimiz olan Allah rızası evliliklerimizin, aile münasebetlerimizin neresinde kalıyor? “Eşlerin en hayırlısı” ile Efendimizin (asm) bir kez daha salât ve selâmla anıldığı bu sayıda, Resulullah’ın (asm) evliliği ve nasıl bir eş olduğuna dair de fikir sahibi olacaksınız.

Risale-i Nur’un neşrinde, eşlerine fedakârane hizmet eden hanımların hikâyeleştirilip, adeta gözünüzde canlandırıldığı Kelimat Çiçekleri, vefatının sene-i devriyesinde bir kez daha rahmetle anılan Zübeyir Günzülap’ın portresinin yer aldığı Ayın İçinden ve her ay olduğu gibi Fitoterapi, Not Defteri, Tatlı Sayfa da sizleri bekleyenler arasında... Keyifli okumalar...

Başka neler var?

İki el, Eşlerin en hayırlısı, “Evliliğin en temel meselesi güvendir” Nikâhtaki keramet, Ailevî münasebetlerimiz, Paylaşan fedakâr eş, İyiliğe niyet, Canlı olarak evime dönmek istemiyorum, Aile hayatının saadeti için, Karanlıkları çözen sır!, Zübeyir Gündüzalp (1920-1971), Şuurlu bir namaz, Flört: Zehirli bal, Zaman ötesine yolculuk: Mi’rac, ağa vuran şavk, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, İşte Facebook’un sizin hakkınızda bildiği şeyler, Hindistan cevizi yağını duydunuz mu?, Waffle, Limonlu kek.

Kültür Sanat Servisi