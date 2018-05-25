“Esmaü’n Nebi” Hat Sergisi açıldı

Yıldız Holding’in Ramazan ayına özel hazırladığı ve Hz. Muhammed’in (asm) 104 isim ve sıfatlarından oluşan Hat Sergisi “Esmaü’n Nebi” Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda açıldı.

Hz. Muhammed’in (asm), 104 ismini ve sıfatlarını ihtiva eden hat sergisi “Esmaü’n Nebi”, Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı. Hat sanatçısı Ferhat Kurlu, Tezhip sanatçıları Numan Aydın ve Deniz Akın tarafından geleneksel hat sanatı ile kaleme alınan sergi, Hz. Muhammed’in (asm) isim ve sıfatlarını dijital platforma taşıyan ilk sergi olma özelliğini de taşıyor. Sergide, Hz. Muhammed’in (asm) yaratılış güzelliklerini anlatan 104 ismine büyük bir hat levha üzerinde bir arada yer verilirken, isim ve sıfatların her biri için ayrı ayrı dijital tasarımlar yapıldı ve 104 farklı ekrana yansıtıldı.

“İslâm sanatlarını gönülden destekledik”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, kültür ve sanat alanında özgün projelerle yer almak istediklerini dile getirerek şunları söyledi: “Ekonomik katkılarının yanında topluma sosyal fayda sağlamak konusunda da yükümlü gördüğümüz Yıldız Holding’in bilhassa kültür ve sanat alanında özgün projelerde yer almasını amaçlıyoruz. Özellikle İslâm sanatları alanında birçok özel projeyi hem şirketimizin içinde hem de verdiğimiz sponsorluklarla bu zamana kadar gönülden destekledik. Çalışma mekânlarımızı, sadece iş yapılan mekânlar olarak değerlendirmiyor, çağdaş ve geleneksel sanatın en güzel örneklerini Yıldız Holding’de sergiliyoruz. Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda sizlerle buluşturduğumuz “Esmaü’n Nebi” Sergisi’nde gördüğümüz isim ve sıfatların hepimizin ufkunu açmasını temenni ederim.”

“Yaptığım işin güzelliği benden değil”

Yaptığı işin güzelliğinin kendinden değil Peygamber Efendimizden (asm) olduğunu dile getiren Hattat Ferhat Kurlu şunları söyledi: “Esmaü’n Nebi her açıdan güzel bir çalışma oldu. Hem hattı, hem tezhibi, hem de dijital uygulama nevi şahsına münhasır. Fakat ben kendi adıma diyebilirim ki yaptığım işin güzelliği benden değil. Bilâkis onun isimlerini yazmak benim yazılarımı güzelleştirdi. Peygamber Efendimiz (asm) öyle bir zattır ki O’nun (asm) tebliğ ettiği din, getirdiği kitap, ağzından çıkan sözler ya da güzel isimleri ve vasıflarıyla meşguliyet bizatihi güzeldir. Emeği geçen bütün arkadaşların ellerine sağlık.” Sergi, www.peygamberimizinisimleri.com sitesinde de görülebilecek.

HABER: KÜBRA ÜNİVAR