Fethin nişanesi: Rumeli Hisarı

İstanbul’un fethinin sembolü Rumeli Hisarı’nın 3 büyük kulesinden biri olan ve Fatih’in fetihten önce divanhane olarak kullandığı Saruca Paşa Kulesi’nin akustik ses düzeni bugün hâlâ ziyaretçileri hayran bırakıyor.

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Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden önce divanhane olarak kullandığı Rumeli Hisarı’nın 3 büyük kulesinden biri olan Saruca Paşa Kulesi’nin, kubbe içine matematiksel bir nizam içinde yerleştirilen küçük ve büyük ağızlı testilerle sağlanan akustik ses düzeni, bugün hâlâ ziyaretçileri şaşırtıyor. İstanbul’un fethinin nişanesi olan Rumeli Hisarı, Boğaziçi’nden geçen gemileri denetim altında tutabilmek amacıyla Fatih Sultan Mehmed tarafından 1452 yılında yaptırıldı. Fatih Sultan Mehmed, Rumeli Hisarı inşa projesini fetihten en az iki yıl önce hazırladı.

Elçilerin duvar yazıları var

İstanbul’un fethinin ardından stratejik önemini kaybeden Rumeli Hisarı, İstanbul Gümrüğü’ne bağlı gümrük mevki hizmetini gördü. Ayrıca, Kilyos Kalesi ile Rumeli Hisarı arasındaki kıyı güvenliği ve çevresinin kolluk kuvvetleri ile ilgili teşkilâtın merkezi görevi, Rumeli Hisarı üzerinden yürütüldü. Saruca Paşa Kulesi’nde tutulan mahkûmların kule duvarlarındaki taş ve tuğlalara yazdıkları yazıları bugün de görüp incelemek mümkün.

Akustiğiyle şaşırtıyor

Rumeli Hisarı, üç büyük kulesi olan Saruca Paşa, Zağanos Paşa, Sadrazam Halil Paşa kuleleri ile dünyanın en büyük kale burçlarına sahip. Hisarın en önemli kulesini oluşturan duvar kalınlığı 7 metre, yüksekliği 28 metre olan Saruca Paşa Kulesi’nin özelliği, en üst katının divanhane olarak kullanılması. İçi ahşap katlardan oluşan 9 katlı Saruca Paşa Kulesi’nin divanhane katını tamamlayan kubbenin sahip olduğu akustik ses düzeni, bugün hâlâ ziyaretçileri şaşırtıyor.

Fethin ilk habercisiydi

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Hisarlar Müze Müdürü Süleyman Faruk Göncüoğlu, yaptığı açıklamada, Rumeli Hisarı’nın inşasında uygulanan tekniğin, dünyanın en önemli lojistik başarı hikâyelerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını söyledi. İstanbul’un fethinin, Türklerin İstanbul ile ilk tanıştığı dönem olmadığını anlatan Göncüoğlu, “Rumeli Hisarı’ndan önce Anadolu Hisarı yaptırılıyor. Fetih, adım adım hazırlanıyor. Fetih, sadece Fatih’ten ibaret değildi. Osmanlı toplumu, İslâm dünyası zaten bu fethe hazırlanmaktaydı, hazırlığını hep bu amaçla yürütüyordu. Fatih, buna son noktayı koyan kişidir” diye konuştu. Rumeli Hisarı’nın inşasının, fethin ilk habercisi olduğunu anlatan Göncüoğlu, “Rumeli Hisarı’nın inşasıyla İstanbul’un fethinin yüzde 50’si gerçekleşti” dedi.