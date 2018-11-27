Fosforlu boyalarla Kur’an ayetleri

Büyük emek vererek toprağı sanata dönüştüren seramik ustaları, Osmanlı motifleri ve Kur’Ân-ı KerÎm’den Âyetleri fosforlu boyalarla çanak ve seramik üzerine uyguluyor.

Kapadokya’nın el sanatları merkezi konumundaki Avanos ilçesinde, seramik ustaları geleneksel ürünlerin yanı sıra teknolojinin imkânlarından faydalanarak karanlıkta ışık yayan çanak tablo ve tabaklar ortaya çıkarıyor. İlçede, tarihî Hititler dönemine uzanan seramik sanatında, meraklıların ilgisini çekmek isteyen ustalar, karanlık ortamda ışık yayarak desenlerini ortaya çıkaran fosforlu ürünler hazırlıyor.

Selçuklu ve Osmanlı motiflerine de uygulanıyor

Büyük emek vererek toprağı sanata dönüştüren ustalar, bölge tarihinde önemli izler bırakan Selçuklu ve Osmanlı motifleri ile Kur’ân-ı Kerîm’den âyetleri fosforlu boyalarla çanak ve seramik üzerine uyguluyor. Ortaya çıkan nadide ürünler, el sanatları satış galerilerinde alıcısını bekliyor. İlçede, beşinci kuşak çanak ve seramik ustası Güray Tüysüz, yaptığı açıklamada, atölyesini kendisine devreden dedesi Mustafa Tüysüz’den öğrendiği mesleğini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Yabancılar fosforlu ürünlere şaşkınlıkla bakıyor

Tüysüz, teknolojinin gelişimiyle değişimin daha da hızlandığına işaret ederek, şöyle konuştu, “Buradaki ürünlerin zeminindeki boyada fosfor kullanılıyor. Ardından elle desenler ve çizimler yapılıyor. Yüzeydeki fosforlu boya ışığı depoluyor, karanlıkta da ışığını açığa vuruyor. Türkiye’de halkımız kültürümüzün bir parçası olduğu için seramik ürünlere ilgi gösteriyor, Uzakdoğu ve Arap ülkeleri ile diğer ülke vatandaşları da bu ürünü severek alıyor. Yabancılar dünya seramiklerini tanıyorlar, ama fosforlu ürünle karşılaştıklarında şaşkınlık içinde kalıyor. Ürün çok uygun fiyata alıcı buluyor. Ebadı ve desen çalışmasına göre, 50 ila bin 500 liraya kadar fosforlu ürünler var.”