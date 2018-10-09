Fuar heyecanı devam ediyor

Yeni Asya Neşriyat’ında katıldığı 2. Eskişehir Kitap Fuarı devam ediyor. Yazarımız Ali Ferşadoğlu’nun kitaplarını imzaladığı fuarda, diğer yazarlarımız da okuyucularımızla buluşacak.

Kitap fuarları döneminin başlamasıyla Yeni Asya Neşriyat da çeşitli illerde düzenlenen fuarlara katılmaya başladı. Manisa Kitap Fuarı’nın ardından başlayan 2. Eskişehir Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni Asya Neşriyat bütün yayınlarıyla fuarda yerini alırken, birçok yazarımız da burada kitaplarını imzalayacak. Yüzlerce yayınevi ve yazarın katıldığı fuarda yazarlarımızdan Ali Ferşadoğlu, kitaplarını imzaladı okurları ile sohbet etti.

Çeşitli mağduriyetler yaşayan bir grup, Eskişehir Fuarı’ndaki Yeni Asya standını ziyaret ederek, Ali Ferşadoğlu’ nun nezdinde bütün yazarların ve Yeni Asya’nın mağduriyetleri dile getirmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yazarımız Ali Ferşadoğlu, “Önemli olan lisan-i hal ile yaşamak. Uyanmamız lazım, idrak sahibi olmalıyız” dedi. Mağduriyetlerini dile getiren okurlar ise şunları söyledi; “Bu süreçte sadece Yeni Asya bizlere manevi destek oldu. Diğer güvenip ve inandığımız bir çok kişi ve cemaatler bizleri hayal kırıklığına uğraştılar. Cezaevinde bulunduğumuz süre içinde Yeni Asya okumamıza, önceleri izin verdiler, daha sonra ise nedensiz yasakladılar. Allah Yeni Asya ve yazarlarından ebediyen razı olsun.”

Yazarlarımız kitaplarını imzalayacak

Bir hafta sürecek fuarda bugün yazar ve çizerimiz olan Demirhan Kadıoğlu okurlarıyla buluşacak. Eskişehirli okuyucularımız yoğun katılımının gözlendiği fuarda, 11 Ekim Perşembe yazarımız Rifat Okyay, 12 Ekim Cuma ‘Fıkıh Günlüğü’ köşesi yazarı Süleyman Kösmene, 12 Ekim Cumartesi de Genel Yayın Müdürümüz Kazım Güleçyüz, kitaplarını imzalayacak. Eskişehir Özdilek AVM karşısında bulunan 2. Eskişehir Kitap Fuarı’na tüm okurlarımızı bekliyoruz.

Eskişehir - Süleyman Çelebi