Van Kitap Fuarı’ndaki standımızı ziyaret eden STK’Lar: “Katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz. Fuara hareket kattınız.”

Van’da, bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu bölgesinin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarında Yeni Asya fırtınası esiyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisinin düzenlendiği, organizatörlüğünü ise Eylül Fuarcılık’ın üstlendiği ‘Van Kitap Fuarı’, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu sona erecek fuarda Yeni Asya standı büyük ilgi görüyor. Van’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) özellikle ziyaret ettikleri standımızda Yeni Asya ile ilgili takdir edici açıklamalar yaptı. Yeni Asya Satış Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, konuyla ilgili olarak, “Van’da bulunan STK’lar standımızı ziyaret etmeden geçmiyorlar. Yeni Asya’ya özellikle uğrayıp tebriklerini iletiyorlar. ‘Yeni Asya iyi ki bu fuara katıldı. Katkılarından dolayı size teşekkür ediyoruz. Fuara hareket getirdiniz’ cümlelerini kullandılar” dedi.

Gençlerden yeni tanzime rağbet

Yeni tanzim Risale-i Nur Külliyatı’nın özellikle gençler tarafından çok beğenildiğini aktaran Cesim Aydın şunları kaydetti: “Yeni tanzim herkesin beğenisini kazanıyor. Risale-i Nur basımı konusunda Yeni Asya’nın üstüne yayınevi olmadığı standımıza gelen herkes tarafından ifade ediliyor. Standımıza uğrayan gençler yeni tanzimle basılan eserlerin daha iyi okunduğunu altını çizerek belirttiler. Dolayısıyla yeni tanzim baskıya rağbet var.”

Pazar günü sona eriyor

Tanınmış 150 yazar ve 150 yayınevinin katıldığı, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyeleri gibi birçok kültürel faaliyetin yer aldığı fuar 16 Aralık Pazar günü sona erecek. Geçen yıl ilki düzenlenen kitap fuarını, 150 bin kişini ziyaret ederken bu yıl 250 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Haber: Beyza Çomak