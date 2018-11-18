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18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Fuarlar, gençleri okumaya teşvik ediyor

18 Kasım 2018, Pazar 00:10
TÜYAP Kitap Fuarı’nda sona gelindi. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni KÂzım Güleçyüz ve Yazı İşleri Müdürü ve karikatüristimiz İbrahim Özdabak okuyucularla buluştu.

İstanbul 37. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı yarın sona eriyor. Haftasonu dolayısıyla ilginin yoğun olduğu fuarda, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ve Yazı İşleri Müdürü ve karikatüristimiz İbrahim Özdabak bugün eserlerini imzaladılar. Fuar hakkındaki sorularımızı cevaplayan Güleçyüz şunları ifade etti: “Kitaba ilginin çok düştüğü bir süreçten geçiyoruz. O açıdan kitap fuarları ilgiyi canlandırmak, özellikle gençlerin kitap okumaya olan ilgisini arttırmak bakımından önemli.

TÜYAP fuarı da uzun yıllar bu etkinliğin gerçekleştiği organizasyonlardan biri. İlk başladığında da Yeni Asya Neşriyat olarak TÜYAP kitap fuarlarına katılıyorduk, şimdi de katılmaya devam ediyoruz. Bu fuarlar tekrar okumaya, basılı kitaba nazarları çevirmesi, ilgiyi yönlendirmesi açısından çok ehemmiyetli. Buna çok önem vermek lâzım. Yeni nesiller çok yüzeyselleşti, eline kitap alıp uzun bir metni okumaktan sıkılır hale geldi. Onun için bu tarz organizasyonların teşvik edilmesi gerekiyor, güçlendirilmesi gerekiyor.”

Yarım asırdır bu misyonla yolumuza devam ediyoruz

“Yeni Asya Neşriyat olarak bizim bu fuarlara iştirakimiz ayrı bir önem taşıyor” diyen Güleçyüz,  “Çünkü biz farklı, benzersiz bir misyona sahibiz. Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak gazetemizle, kitap neşriyatımızla, doğrudan Risale-i Nur’u neşrederek çok önemli bir vazifeyi ifa ediyoruz. Risale-i Nur başta olmak üzere onun şerh ve izahı mahiyetindeki yayınlarımızın ilânatını yapıyoruz ve çok da ilgi görüyor.

Biz inanıyoruz ki Risale-i Nur’da ve onun ekseninde yapılmış olan yayınlarımızda bugünün insanlığının bütün temel problemlerinin cevapları ve çözümleri var. Aranan fikirler Kur’ân’ın bu çağa seslenen mesajı olan Risale-i Nur’da mevcut. Biz yarım asırdır bu misyonla yolumuza devam eden bir yayın kuruluşuyuz” şeklinde konuştu.

‘Kâğıt bulmakta ciddî zorluk çekiliyor’

Yayıncılık sektörünün kriz içerisinde olduğuna da dikkat çeken Güleçyüz “Ekonomik kriz yayıncılık sektörünü daha ciddî şekilde etkiliyor. Bundan biz de payımızı alıyoruz. Kâğıt sıkıntısı, dövizdeki yükseliş -bir miktar düştü ama- o yükselişin meydana getirdiği tahribat bütün dengeleri alt üst etti. Kâğıt bulmakta ciddî zorluk çekiliyor. Maliyetler çok yükseldi. Okuyucularımızın yayın hayatına, kitap neşriyatına bu açıdan da bakmaları ve destek vermelerini bekliyoruz. Yayıncılık kültür hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Fikir dünyamız, kültür dünyamız yayınlarla gelişip zenginleşecektir. Bunu yapabildiğimiz ölçüde iç dünyamız, manevî dünyamız da çeşitlenecektir. Bütün bu noktalardan meseleye yaklaşıp özellikle gençlerimizin kitap fuarlarına, okumaya teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor” açıklamalarında bulundu. İstanbul 37. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı’nda bugün yazarlarımız İslâm Yaşar ve Latif Salihoğlu kitaplarını imzalayacak. Bütün okurlarımızı bekliyoruz. İstanbul – Yeni Asya

FOTOĞRAFLAR: KÜBRA ÖRNEK

Haber Merkezi

Etiketler: Yeni Asya, kitap, fuar, neşriyat
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