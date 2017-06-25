Galata Kulesi çevresinde çatlaklar oluştu

Üsküdar’daki Şemsi Paşa Camii’ndeki çatlakların ardından bir risk de Galata Kulesi’nde meydana geldi.

Kulenin bitişiğindeki bir binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi sırasında kulede çatlaklar meydana geldi. Kayalık zeminde yapılan kuyu temel çalışması sırasında alınan tüm önlemlere rağmen, her biri en az 100 yaşındaki binalarda çatlak oluştu. Galatakulesi Sokak, 4 numaradaki 120 yıllık apartmanın girişindeki taşlar düştü. Tavan ve zeminde derin çatlaklar oluştu. Evin kapıları oluşan kayma nedeniyle işlemez oldu. Çatlayan binalardan birinde evi bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, BİMER, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduklarını belirten Gülsen Tuncer, “Bu inşaat çalışması Galata Kulesi’ni bile yıkabilir. Belediyeden gelip baktılar. ‘Sorun yok’ dediler ancak binalardaki çatlaklar büyüyor. Galata Kulesi’nin çökmesinden ya da devrilmesinden korkuyoruz. İnşaat elbette ki yapılacak ancak sağlıklı bir şekilde devam etmeli. Böyle devam ederse binalardaki çatlaklar büyüyecek. Galata Kulesi ya da buradaki bir bina yıkılırsa can kaybı olmasından korkuyoruz” diye konuştu.