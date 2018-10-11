Geleneksel Sanatlar öğretiliyor

Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında eğitmen olan hocaların birbirinden güzel sanat eserleri ürettiği Geleneksel Sanatlar Atölyesi, belediye hizmet binasında çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul - Ümraniye Belediyesi’nin Meslek Edindirme Kursları’nda eğitmen olan hocaların, belediye için tasarlanan hediyelik eşyaları sanat eserine dönüştürdüğü Geleneksel Sanatlar Atölyesi çalışmaları kapsamında hocaların hünerli elleri ile şekillenmeye devam ediyor. Osmanlıdan günümüze geleneklerimizi yaşatma adına hazırlanan bu hediyelikler; Ebru Desenli Kravat ve Fular, Cam Varak ürünler, Çini ürünleri, Gümüş İşleme ürünleri, Rize Bezi Dokuma (feretiko), Tezhip, Hat ve Minyatür levhalarından oluşuyor. Bu kapsamda meslek edinmek, yeteneğini keşfetmek, farklı alanlarda çalışmayı denemek isteyen öğrencilere uzman hocalar eşliğinde birbirinden değerli imkânlar sunuyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 101

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.