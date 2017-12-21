Genç Yorum'un Ocak sayısı çıkıyor!

Genç Yorum dergisi yeni yılda özel sayısı ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

“Helal Yaşamak” konulu kapak dosyasıyla çıkacak olan dergi, derinlemesine bir analizle hayatın pek çok alanında helal-haram kavramlarını sorguluyor. *Helal ve haram nedir? *Ruhsat mı, azimet mi? *Harama girmeye lüzum var mı? *Zihinlerdeki helal tanımı nasıl? *Helal hayatımızın neresinde? *Helal anlayışımızdaki eksikler, çarpıklıklar neler? *İhtiyaç nedir, neler ihtiyacımız? *İsraf ve helal bir arada olabilir mi? *Helal dairesi keyfe kâfi midir? *Helali kendine haram etmek nasıl olur? *Haram anlayışını eşyaya hapsetmek bizi haramdan korur mu? *Helal yaşama alanları var mı? *Asıl mal sahibi olan Allah bizden ne fiyat istiyor? *Öldüğümüzde ardımızda kalacak eşyalar sayılabilecek kadar az mı? *Sınırda Müslümanlık olmaz mı? *Helal sertifikalı Müslümanlık olur mu? *Makro ölçekte iktisadî tavsiyelere ihtiyacı olan yok mu? *Elimizdeki kaynakları adaletli kullanmak mümkün mü? Helal ve haram kavramları hakkında, hayatın her alanında hassasiyetle sorgulanması gereken bu önemli hakikatler, farklı perspektiflerle Genç Yorum dergisi Ocak özel sayısında… Abonelik için: 0212 655 88 59/1212 – www.gencyorum.com.tr Sosyal medyadan takip için: Facebook: @gencyorumdergisi Twitter: @YorumGenc Instagram: @gencyorum E-mail: editor@gencyorum.com.tr

Okunma Sayısı: 574

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.