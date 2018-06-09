Görme engelliler için Kur’an-ı Kerim’e ihtiyaç artıyor

İstanbul Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğünde görev yapan Sema Çakır, “Görme engellilerimiz için yeterli derecede kabartma Kur’an-ı Kerim’imiz yok, yetiştiremiyoruz” dedi.

İstanbul Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü ‘Ayasofya Ramazan Sohbetleri’ne konuk oldu. Koordinatörlükte görev yapan Sema Çakır, kurum olarak İstanbul’un 30 ilçesinde engellilere yönelik din hizmeti yürüttüklerini kaydetti. Çakır, din faaliyetlerinin yanı sıra her türlü engele sahip bireye ve birey yakınlarına yönelik Boğaz turu gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Efendimiz’in (asm) sosyal hayatını örnek almalıyız

Peygamber Efendimizin (asm) görme engelli sahabesine acıyarak bakmadığını ifade eden Çakır şunları söyledi: “Biz İstanbul’da engellilere sadece Kur’ân öğretmiyoruz, sadece ilmihal dersi vermiyoruz. Onlara bir doktorun, psikoloğun dokunamadığı gibi dokunmaya çalışıyoruz. Meselâ, Peygamber Efendimiz’in (asm) hayatına baktığımızda sahabeden görme engelli Abdullah bin Ümmü Mektum’a acıyarak bakmadı, ona değer verdi ve önemsedi. Hatta onu birçok kez yerine vekil kıldı. Bu çok değerli bir uygulama. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz’in (asm) sosyal hayatını da kendimize örneklememiz lâzım.”

Yeterli sayıda kabartma Kur’Ân-ı KerÎm yok

Türkiye’de görme engelli vatandaşlar tarafından kabartma Kur’ân-ı Kerîm’e yoğun bir talebin olduğunu vurgulayan Çakır, şunları söyledi: “Maalesef yeterli derecede kabartma Kur’ân-ı Kerîm’imiz yok, yetiştiremiyoruz. Bizim tek Kur’ân’ımız kabartma olarak 6 kitaba denk geliyor. Küçükçekmece’deki kursumuzda kabartma Kur’ân basan bir baskı makinemiz var, ama yeterli değil. Bu durumla ilgili girişimlerimiz de oldu. Kendi kitaplarımızı müftülük olarak kabartma şeklinde basma gayreti içerisindeyiz. Eğer bu sıkıntıyı halledebilirsek Kur’an’ımızı, kitaplarımızı tüm dünyaya gönderebileceğiz.”