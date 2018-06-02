Hac Yolculuğu Taksim'de

Müslümanların Hac yolculuğunu anlatan Haremeyn Sergisi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergilenmeye devam ediyor.

Müslümanların Hac yolculuğunu anlatan Haremeyn Sergisi, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergilenmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hac ibadetinin tarihi serüvenini “Haremeyn, Hac; Mukaddese Yolculuk” sergisiyle vatandaşların ilgisine sundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin özel koleksiyonundan derlenen eserler arasında Peygamber Efendimiz’in (asm) Sakal-ı Şerifi de yer alıyor. Sergi, tarih yolculuğuna çıkarıyor Asırlar boyunca Müslümanların yerine getirdiği Hac ibadeti hikâyesinin anlatıldığı sergide hacı adaylarının kullandıkları eşyalar, Kâbe örtüleri, yazma eserler, kartpostallar, harita ve belgeler ile çeşitli objeler yer alıyor. Osmanlı döneminde Surre Alayı’nın İstanbul’dan başlayarak Mekke, Medine, Kâbe ve Mescid-i Nebi ziyaretlerinden izler taşıyan sergi ziyaretçileri adeta tarih yolculuğuna çıkarıyor. 18 Haziran’a kadar açık Serginin en özel bölümünü ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (asm) Sakal-ı Şerifi oluşturuyor. Özel cam şişe içerisinde korunan Sakal-ı Şerif yakından görülebiliyor. Sergideki eserler kutsal topraklara gitmek için yolculuğa çıkan Müslümanların ya da onların yolculuğuna şahitlik etmiş olanlardan günümüze ulaşan malzemelerinden oluşuyor. Eski dönemde hac yolculuğunun özel hikâyesinin yer aldığı sergi büyük ilgi görüyor. Ücretsiz olarak hizmet veren sergi 18 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. KÜBRA ÜNÜVAR - İSTANBUL

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