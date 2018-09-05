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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hakk'ı Bilmek...

05 Eylül 2018, Çarşamba 00:53
Genç Yorum dergisi 169. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Hakk’ı bilen ‘hak’kı da bilir” başlıklı Eylül sayısı ile yayınlandı.

Kuruluşunun 15. yılına erişen Genç Yorum dergisi, dergiciliğin hakkını verme gayretiyle yayın hayatına devam ediyor. Eylül sayısında “hak” konusunu ele alan dergi dolu bir muhtevayla okurlarını bekliyor.

Kapakta neler var?

Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum’un “hak” konulu Eylül sayısında yer alan yazılar ve yazarları şöyle:

Av. Kadir Akbaş: “Haklarımız”

Nuriye Sultan Kostak: “Hakkı Hakk’a sormak”

Muhammed Gündoğan: “Kanunlar kimi koruyor?”

Nuri Mannas: “Küçük harf versus minik harf!” Bilal Said Parlakoğlu: “Salih amel haktan geçer” Ayşenur Akay: “Benim mesleğim haktır!”

Nesibe Ersoylu: “Şeriat-ı fıtriyeyi imtisal”

Said Yüksekdağ: “Kuvvet haktadır”

Kapak dosyası bağlamında; Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası da derginin daimî sayfalarını oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Ali Hakkoymaz Keyfince Lügât’te “Ağaçlar”, Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu Bâb-ı Edebiyât’ta “Dem be dem kurban olmak”; Caner Kutlu Zihnin Çarkları’nda “Yolculuk-1” yazıları ile okurlarını bekliyor. 

Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum, Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum, ilginç bilgilerle Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavukları her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Daha neler var?

Yeşil Yorum uzun bir aradan sonra takipçileriyle buluşuyor. Handenur Yaşar, “Türeticilere çağrımdır!” yazısıyla yeniden merhaba diyor. Bu ay okurları yepyeni bir sayfa karşılıyor: İslam Kahramanları. Muhammed Okur “Zübeyir Gündüzalp”in hayatıyla bu aydan itibaren Genç Yorum’da.

Gençleri kaybetmeyelim

Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay ile gençler arasında yaygınlaşan madde bağımlılığının sebepleri ve çözüm önerilerinin konuşulduğu röportajın ilk bölümü bu ay Genç Yorum sayfalarında yer alıyor. Röportajı Netice Kübra Görentaş ve Lütfiye Kef gerçekleştirdi.

Yeni dönemde Keçeli

Keçeli yeni eğitim-öğretim ve yayıncılık dönemine dolu dolu giriyor. Çay Saati’nde Büşra Bakırcı “Dikkat! Beyniniz normalden küçük olabilir” başlıklı araştırmasıyla; Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır öğrenilecek yeni Osmanlıca kelimeler eşliğinde bir kitap tanıtımı ile; Zürefa’da Ayşenur Aydoğdu Akten “Ben neden henüz ölmedim ki, sahi?” yazısıyla; Nesl-i Âti Akademisi’nde Feyzanur Elif Mutlu ile Huriye Yücesoy akademi öğrencilerinden Katre’nin bir günüyle; Hayâlnâme’de Şüheda Kale “Yalan tarihin izini silmek” yazısıyla; Öğrenci İşi’nde Merve Yavuz  “Kariye Müzesi” gezi yazısıyla; Her Telden’de Edibenur Üner  “Afgan sığınmacıya destek” ve “Yeni bir geometrik şekil” haberleriyle ve Ehl-i Tivit’te Neslinur Zeynep Mutlu @cedilehanim tweetleri derlemesiyle Keçeli okurlarını bekliyor. Genç Yorum dergisi 15. yıl vesilesiyle dergiye katkı sağlayan, emek veren bütün okur ve yazarlarına teşekkür ediyor.   

Kültür Sanat Servisi

Etiketler: genç yorum, yeni asya
Okunma Sayısı: 473
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