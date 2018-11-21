"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hakkari'de gezici kütüphane çocuklarla buluşuyor

21 Kasım 2018, Çarşamba 18:58
Hakkari'de köy okullarında eğitim gören öğrenciler, gezici kütüphane sayesinde farklı kitapları okuma şansı buluyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren gezici kütüphane aracı, Kırıkdağ köyündeki Şehit Yarbay Mesut Kuru İlk ve Ortaokuluna gitti. Aracı gördükten sonra sevinç yaşayan öğrenciler, okul bahçesinde görevlilerin açtığı stantlarda farklı türden kitapları alma ve okuma fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezici kütüphane aracında yaklaşık 1500 kitap bulunduğunu söyledi. Her gün bir köy okulunda öğrencilere kitap dağıtacaklarını anlatan Pala, şöyle konuştu:

"Ayda bir kere bütün köylerimiz dolaşılacak. Bu şekilde çocuklarımız kitaplarını okuyarak, değiştirme şansı bulacak. Çocukların kitap eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bazı okullarda kütüphane olmayabiliyor. Biz bu eksiği mobil kütüphanemizle gidermeye çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasını istiyoruz."

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu da gezici kütüphane aracının 36 köydeki okullarda eğitim gören öğrencilere ulaşacağını belirtti.

AA

Etiketler: gezici kütüphane
Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koray Aydın'dan ittifak açıklaması: Temel ilkeler konusunda mutabakat sağladık

    Sıra KHK’lı öğretmenlerde

    Soğan fiyatları 'düşüş eğilimi'ne girdi mi?

    Erdoğan - Bahçeli görüşmesi 55 dakika sürdü

    4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı 15 Temmuz davasında karar belli oldu

    'Liyakat sorunu olduğu sürece yurt dışına göçler devam edecek'

    Dünya seyrediyor, İsrail yıkımı devam ediyor: Filistinlilere ait 14 dükkan daha enkaza dönüştü!

    'Kalkınmamız sanayinin dijital dönüşümü ile gerçekleşecek'

    "Çok güzel bir sahneydi"

    AB'den İtalya'ya ret

    Erdoğan daha önce 3 kez AİHM'e başvurmuştu

    Avusturya hükümetinden başörtüsü hakkında çağ dışı teklif

    EURO 2020 heyecanı: Türkiye, kura çekimine hangi torbadan katılıyor?

    Zonguldak'ta 3 işçinin cenazesine ulaşıldı

    OECD: Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,4 daralacak

    AKP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

    Güvenpark terör saldırısı davasında karar açıklandı

    Özelleştirilen şeker fabrikalarında üretim kayıpları arttı

    Daha fazla dikkat gerekiyor: Her 100 kişiden 90'ında çürük diş var

    Tereyağını ve peyniri hiç bu şekilde tüketmiş miydiniz?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sıra KHK’lı öğretmenlerde
    Süleyman KÖSMENE

    Farzlardan sonra 'kurtaran duâ'yı okuyor muyuz?
    Cevher İLHAN

    Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı…
    Genel

    AKP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dinî denetim mi, kamu güvenliği mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadın ve erkekler değişirken...
    Genel

    ABD Kongresindeki Demokrat üyeler: 181 yıllık yasak kalksın
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, insanı ihmal etmez
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.