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6 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Harem-i İbrahim’i koruyun

06 Aralık 2018, Perşembe 01:46
Filistin yönetimi, UNESCO’ya işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil şehrinde bulunan ve sık sık İsrail’in ihlÂllerine maruz kalan “Harem-i İbrahim Camii’ni koruma” çağrısında bulundu.

Filistin yönetimi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil şehrinde bulunan ve sık sık İsrail’in ihlâllerine maruz kalan “Harem-i İbrahim Camii’ni koruma” çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yahudi  yerleşimcilerin sık sık  Harem-i İbrahim Camiine baskınlar düzenleyerek cami avlusunda ayin düzenlediği belirtildi. Hanuka Bayramını kutlayan yerleşimcilerin önceki günde Harem-i İbrahim Camii’nin içine Yahudiliğin sembolü olan yedi kollu şamdan koyduğu aktarılan açıklamada, İsrail’in Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik ihlalleriyle mücadele için UNESCO’dan üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi istendi.  

Açıklamada ayrıca uluslar arası toplum ve ilgili kuruluşlardan kutsal mekânların korunması için acil harekete geçmeleri talep edildi. UNESCO Dünya Miras Komitesi, geçen yıl, Harem-i İbrahim Camii ve caminin içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin “Filistin’e ait tehlike altındaki dünya mirası” olarak Dünya Miras Listesi’ne eklenmesine karar vermişti.

Harem-i İbrahim Camii      

Harem-i İbrahim Camii’nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim  ve hanımının kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarları bulunuyor. İsrail’in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da bulunan cami, 25 Şubat 1994’te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü. Tarihe “El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliâmı” olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150’den fazla kişi yaralanmıştı. Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaret çilere açılıyor.          

Etiketler: harem-i ibrahim, filistin, unesco
Okunma Sayısı: 203
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