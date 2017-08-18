Hasankeyf böyle olacak

Batman’ın tarihî Hasankeyf ilçesi, son günlerde riskli olduğu gerekçesiyle dinamit patlatılarak yıktırılan kayalarla tartışma konusu olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından uydudan çekilen karşılaştırılmalı fotoğraflarda, Ilısu Barajı’nda su tutulmaya başlandıktan sonra Hasankeyf ilçesinin yüzde 80’inin sular altında kalacağı görülüyor.

Fotoğrafta, Mardin’in Dargeçit ilçesinin Cehennem Vadisi’nde ana gövdesi bulunan Ilısu Barajı’nın en geniş çanağının Hasankeyf Vadisi olması dolayısıyla, kalenin üst kısmı hariç bütün ilçe merkezi ve kanyonların sular altında kalacağını gösteriyor. DHA

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