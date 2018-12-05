Hastalık sıhhattir

Genç Yorum dergisi 172. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Anlıyorsun değil mi?” başlıklı Aralık sayısı ile yayınlandı.

“Hastalıklar” konulu Aralık sayısıyla yayınlanan Genç Yorum dergisi zengin muhtevasıyla okurlarıyla buluşuyor. Manevî hastalıklarımız ve bunların şifa yolları, hastalıklar kime, niçin gelir, geleneksel tıbbın modern tıbba olan bakışı ve hastalıkların nasıl hediye ve nimet olabileceği gibi konuların ele alındığı sayının kapak dosyasındaki yazılar ve yazar bilgileri şöyle: Melike Nursultan Akkaya: “Çürük dalın meyvesi” Mustafa Gönüllü: “Geçmişten günümüze tıp ilmi” Nuriye Sultan Kostak: “Bir değişken ayna hikâyesi” Bilal Said Parlakoğlu: “Yaygın bir hastalık: Zaaf-ı diyanet” Emin Cenan Coşkun: “Hayata pozitif bakabilmek için” Kapak dosyası bağlamında; Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası da derginin daimî sayfalarını oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu Bâb-ı Edebiyât’ta “Evvel giden ahbâba”, Ali Hakkoymaz Keyfince Lügât’te “Çocukluk”, Handenur Yaşar Yeşil Yorum’da “Pamuklu giyiniyorum, diye övünenlere” ve Caner Kutlu Zihnin Çarkları’nda “Ölüm” yazılarıyla okurlarını bekliyor. Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum, ilginç bilgilerle Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavukları, Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Başka neler var?

Farklı Yorum’da Tahir Zübeyir Ceylan “Hak ve batılın değişmeyen tavrını yeniden okumak” yazısı ve Anlamlı Yorum’da Ayşenur Akay ile Betül Hilal Yaşar’ın “Dağıt zulmetini ânın” isimli çalışmaları bulunuyor. Şiir sayfasında ise Betül Doğruer’in kaleminden “Beklemek, beklenenle alâkası olmayan bir eylemdir!” şiirseverleri bekliyor.

Keçeli

Orijinal muhtevasıyla Keçeli’de bu ay; Çay Saati’nde Büşra Bakırcı “Bekledim de gelmedin” yazısıyla, Zürefa’da Sueda Çakır “Yaşamak sabretmektir!” yazısıyla, Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır hayatın ana gayesi üzerine yaptığı tefekkürüyle, Keçeli’nin Kitaplığı’nda Ayşenur Akay “Cemil Meriç” kitabının tanıtımıyla ve Feyâlilaceb’de Şulenur Yaşar “Metrobüs, sağa çek!” yazısıyla, Öğrenci İşi’nde Ayşenur Aydoğdu Akten “Öğrenci İşi’nden “aile anne-babaları”na tavsiye!” yazısıyla yer alıyor. Popüler sayfalardan; Feyzanur Elif Mutlu ve Huriye Yücesoy’un hazırladığı Nesl-i Âti Akademisi ile Neslinur Zeynep Mutlu’nun derlediği Ehl-i Tivit bu ay da Keçeli okurlarını bekliyor.

Kültür Sanat Servisi