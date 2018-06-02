Hastanede bekleyen hasta yakınlarının okuması için kitap kampanyası

Şırnak'ta, Silopi Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli Metin Nas (22), sosyal medya üzerinde başlattığı kampanya ile topladığı kitapları, hasta ve yakınlarının okuması için bekleme salonlarına yaptırdığı kitaplıklara yerleştirdi.

Silopi Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli Metin Nas, sosyal medya üzerinden kitap toplama kampanyası başlattı. Kampanyaya birçok şehirden yaklaşık 7 bin kitap gönderildi. Topladığı kitapları, hasta ve yakınlarının okumasını isteyen Nas, çocuk hastalıkları, dahiliye, radyoloji ve doğumhane servisleri önündeki bekleme salonlarına yönetimin desteğiyle 4 kitap rafı yaptırdı. Metin Nas, kitapların bir bölümünü hasta ve yakınlarının okuması için raflara yerleştirdi. Kalan kitaplarla Şırnak ve diğer ilçelerindeki hastanelere de kitap rafları yaptırmak isteyen Nas, kampanyayı sürdürmek istediğini söyledi. Metin Nas, şöyle dedi:

"Kitaplarımızı Silopi Devlet Hastanesi'ndeki raflarımıza yerleştirdik. Kitaplar Türkiye'nin her bir yerinden geldi. Kitapları gönüllü bir şekilde topladık. Kitapların arasına küçük güzel notlar koymuşlardı, bize gönderen bağışçılar. Hastalar ve yakınlarının bekledikleri süre boyunca kitap okumaları için bir düşüncemiz vardı. Bu düşünceyi de gerçekleştirmek istedik ve hastane müdürümüz ile görüştük. Onlar da çok olumlu yaklaştılar."

Şırnak'ın Cizre ilçesinden gelerek doğumhane servisi önünde bekleyen hasta yakını Mahfuz Altun, beklerken kitap okuduğunu belirterek, "Hastanede böyle bir çalışmanın yapılması güzel olmuş. Bu şekilde hastamızı beklerken kitap okumuş oluyoruz. Okumak güzel, çok güzel" ifadelerini kullandı.