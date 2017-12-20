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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Hat sanatı Paris’te

20 Aralık 2017, Çarşamba 16:37
Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin katkılarıyla hazırlanan “İkra” adlı sergi Paris’te izlenime sunuldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te, hattatlar Mustafa Cemil Efe ve Seyit Ahmet Bursalı’nın eserlerinden oluşan “İkra” adlı sergi açıldı. Galerie Joseph Bachaumont salonunda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Paris Şubesi, Kumbaracı 4 Sanat Galerisi ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun, bu sergide 2 bin yıldan fazladır icra edilen hat sanatını tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Bin yıllık tarih anlayışı yansıtıldı

MÜSİAD Paris Şube Başkanı Hakan Kalaycı ise serginin hazırlamasına katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un serginin açılışı vesilesiyle gönderdiği mesajı okudu. Kurtulmuş mesajında, kadim kültür mirasının zenginliğini yansıtan en güzel örneklere sahip hat sanatının yurt dışında tanıtılması dolayısıyla MÜSİAD Paris Şubesine ve serginin düzenlenmesinde katkıları olan herkese teşekkürlerini ilettiğini belirtti.Hattat Efe, İslam hat sanatının çeşitli nedenlerle dünyada hak ettiği yere ulaşamadığına dikkati çekerek, bunun sebeplerinden birinin hat yazısının yabancılar tarafından Arap yazısı niteliğiyle bilinmesi olduğunu anlattı. Sergilenen eserlerin bugünün anlayışına dönük olduğunu ancak yazılarının asli özelliklerine hiçbir şekilde zarar verilmediğini vurgulayan Efe, bu eserlerde yaklaşık bin yıllık tarihin anlayışının yansıtıldığını aktardı.

100’ü aşkın Hilye-i Şerif birçok ülkede sergilendi

Sergi, 24 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Hattat Mustafa Cemil Efe’nin birçok devlet başkanı, bakan, milletvekili ve koleksiyonerde eserleri bulunuyor. ABD’de Beyaz Saray koleksiyonunda eseri yer alan ilk hat sanatkarı olan Efe, aynı zamanda Japonya, Nijerya, Vatikan, İran, Irak, Sırbistan ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede 100’den fazla ulusal ve uluslararası sergide eserleriyle yer aldı. Hattat Seyit Ahmet Bursalı, hat sanatında klasik usullere bağlı kalarak eserler üretiyor. Bursalı’nın farklı tasarımlarla yazdığı 100’ü aşkın Hilye-i Şerif, yurt dışında birçok ülkede sergilendi.

AA

Etiketler: hat sanatı
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