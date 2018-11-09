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9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Hat şifa vesilesi oldu

09 Kasım 2018, Cuma 00:53
Ev hanımı Meral Özsu, Osmanlıca ve hat sanatı vesilesiyle kanser hastalığından şifa buldu.

İstanbul’da yaşayan ev hanımı Meral Özsu’ya 10 yıl önce kolon kanseri teşhisi konuldu. Kanser tedavisine başladığı dönemde Osmanlıca ve hat sanatı kurslarına kayıt olan Özsu için ilgi duyduğu sanat kolları bir zaman sonra terapiye dönüştü. Böylelikle hastane tedavisi dışında sanatla uğraşarak da kanserle mücadele eden Özsu, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından verilen kurslarda eğitim görmeye devam etti. 10 yıl süren bu maceranın sonunda kanser hastalığını yendi.

Umutlarınızı Tüketmeyin

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi Hat Sanatı kursu öğretmeni Doç. Dr. Süleyman Berk, 10 yıl süren hastalık dönemini beraber geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Birlikte çalışıyoruz. Meral Hanım’ın durumunu kısaca şöyle özetleyebiliriz; karşınıza ne çıkarsa çıksın hayata dair umutlarınızı tüketmeyin, ne olursa olsun sevdiğiniz, huzur duyduğunuz işleri yapmaya devam edin. Meral Hanım’ın gerçekten birçok gence örnek olabilecek azmi var. Bu kurslar bir örgün eğitim merkezi faaliyetidir, kimse buraya zorla gelmiyor. Meral Hanım 10 senedir düzenli bir şekilde bu kurslara devam etti ve sonuç ortada. Araştırıyoruz, görüyoruz, özellikle yurt dışında, kanser tedavisi gören hastalarına bu tip kursları mutlak suretle tavsiye eden doktorlar var. Ciddî hastalıklarla mücadele eden insanların reçetelerine bu tarz faaliyetleri eklemesi gerektiği kanaatindeyim.”

Hat sanatıyla kendimi iyi hissettim

Tedavi sürecinden arta kalan zamanlarda hat sanatıyla uğraştığını ifade eden Meral Özsu şunları söyledi: “Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde Süleyman Hoca ile tanıştım ve hat sanatına ilgim daha da arttı. İlk başladığım gün hocamıza söyledim. Bana ‘Yapabilecek misiniz? Bu sanata genelde genç yaşlarda başlanır’ demişti. ‘Evet hocam, yorucu ve uzun geçen tedavi sürecimden artakalan zamanlarda bana kendimi iyi hissettirecek bir uğraşım olsun istedim. Onun için buradayım. Bakarsınız buradan şifa bulup çıkarım’ dedim. Hiçbir zaman peşimi bırakmadı, hep arkamda oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben hat sanatının içine iyice daldıktan sonra gerçekten yavaş yavaş bir şeylerin iyi gitmeye başladığını hissediyordum. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ne Ümraniye’den ulaşması 3 saati buluyor, 3 saatte dersimiz sürüyor. Trafiğe kaldığım için Zeytinburnu’ndan eve ancak 4 saatte dönebiliyorum. Haftanın 2 günü elimde hat yazıları çantasıyla koştur koştur 5 yaşındaki çocuk aşkıyla gidiyorum kurslara.”

Haber: Kübra Ünüvar

kubra_unuvar@outlook.com

Etiketler: hat
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