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7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hatay'da Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı mezar taşları bulundu

07 Temmuz 2018, Cumartesi 15:58
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki tarihi mezarlıklarda Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı 36 mezar taşına rastlandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde tarihi mezarlıklarda Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı yeni mezar taşları bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Mine Temiz ile araştırma görevlileri, bölgede bulunan 54 mezarlıkta çalışma başlattı. İncelemelerde, 7 mezarlıkta Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı 36 mezar taşı bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Mine Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı mezarlıklarda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle yüzey araştırmalarına 2 Temmuz'da başladıklarını ve çalışmaların 15 gün süreceğini söyledi.

Temiz, amaçlarının Türkmen mezarlıklarının dağılım alanlarını belirlemek ve tiplerinin tespit etmenin yanı sıra bunları da benzerleriyle karşılaştırıp gerekli bilimsel çalışmaları yapmak olduğunu dile getirdi.

Şu ana kadar 7 mezarlıkta tespit çalışması yaptıklarını ifade eden Temiz, "Toplamda 54 mezarlık var, bu araştırmamız sonrasında daha fazlası ortaya çıkması mümkün. Bugünkü araştırmamızı 15 gün içerisinde tamamlamamız gerekiyor. 54 mezarlığı bitirmemiz mümkün görünmüyor çünkü bu zahmetli bir çalışma, önümüzdeki yıllarda çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bunlarda define, altın bulunmaz"

Bölgede kaçak kazılara engel olunmasını isteyen Temiz, şunları kaydetti:

"Bölgemizin insanına uyarıda bulunmak lazım, bu mezarlıklar Müslüman mezarlıkları, bunlarda define, altın bulunmaz, bunları aramaya çalışarak tahribat yapıyorlar. Herhangi bir şey bulma şansları yoktur, bunların maddi değeri yoktur, kültürel ve manevi değerleri vardır. O yüzden kaçak kazı yapılması bizim kültürümüzü tarihimizi burada yok etmek anlamına gelmektedir. Biz bu çalışmalarla resmi tarihte, yazılı tarihte bulunmayan tarihimizi aydınlatacak somut verileri tespit ediyoruz. Kaçak kazılarla bu engellenmiş oluyor. Bizim ulaşabileceğimiz bilgiler yok ediliyor."

AA

Etiketler: Hatay, Kayı Boyu, Osmanlı, mezar taşı
Okunma Sayısı: 77
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