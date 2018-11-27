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27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Hatay'da Roma dönemi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

27 Kasım 2018, Salı 14:00
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kısmı toprak altında bulunan Roma dönemine ait nekropolde başlatılan kazı çalışmaları tarihe ışık tutulacak.

Binlerce yıllık geçmişe sahip ve çok sayıda medeniyeti barındıran nekropoldeki çalışmalarla girişinde, "utançsızca yaşadı ve öldü", bazı mezarların üzerinde de "ruhun esen kalsın", "ruhu şad olsun" şeklinde ifadeler ile kişilerin kimlik bilgilerinin yer aldığı kaya mezarları gün yüzüne çıkarılacak.

Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından ilçenin turizmden hak ettiği payı alması ve turist sayısının artırılması için hazırlanan "Yunushan Gelinler Dağı Nekropolü Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 30 işçi ve bir arkeoloğun katılımıyla alanda kazı çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı Yunushan Mahallesi'nde gerçekleştirilen kazılarda şu ana kadar tespit edilen ve bir kısmı toprak altında olan 19 kaya mezarında temizlik ve inceleme yapıldı.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, yaptığı açıklamada, Altınözü ilçesinde 2007 yılından bu yana bölgenin arkeolojik dokusunun tespitine yönelik araştırmalar yürüttüklerini söyledi.

Bölgenin son derece zengin bir arkeolojik alana sahip olduğunu belirten Pamir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle kaya mezarları alanında yapılan çalışmalarda çok önemli değerlerin ortaya çıktığını kaydetti.

"Ölen kişilerin kimlikleriyle ilgili bilgiler var"

Kaya mezarlarının çevresinde yerleşim dokusu da tespit ettiklerini ve alanda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pamir, şöyle konuştu:

"Kaya mezar odalarının her birisinin önünde ölen kişilerin kimlikleriyle ilgili bilgiler var. Bize o dönemin yaşam kültürü ve yaşayan kişiler hakkında da kurgu yapmamıza olanak sağlıyor. Kaya mezar odası geleneği Doğu Akdeniz'e özgü bir gelenektir. Kaya mezar odalarının ön cephelerinde ya da yan cephelerinde ölen kişilere ait çeşitli izler, set, kabartma, simge ve sembollerin olduğunu biliyoruz. Burada da onlar var. Yine ölen kişinin kimliğiyle ilgili bugün bizim mezar taşlarındaki 'ruhuna el fatiha' gibi onlarda da 'ruhun esen kalsın', 'ruhu şad olsun' gibi yazıları da yazmış olduklarını görüyoruz. Nekropol o dönemin kültürü ve gelenekleri hakkında önemli veriler veriyor."

Pamir, nekropol alanın günümüze kadar sağlam kalmasının önemli olduğunu, yapılacak kazılarla o döneme ait önemli bulgulara ulaşmayı beklediklerini aktardı.

AA

Etiketler: Roma, antik mezar
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